躺清水隧道3年！太魯閣事故家屬重返現場 又發現11人骸骨、遺物

台鐵太魯閣號事故過去3年，去年才在富岡機廠保存的出軌車廂中找到罹難者遺骸，今年家屬重返清水隧道，又陸續發現許多遺骸和遺物。罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」今發聲明表示，經花蓮地檢署鑑識確認，分別是當初11名罹難者的遺骸，內心錯愕與悲痛，重大事故竟草率處理，沉痛呼籲讓傷痛停止於此。

太魯閣的眼淚今早發聲明指出，去年交通部舉行「推動安全改革專題研討會」活動時，在台鐵富岡機廠第8節車廂中發現頭蓋骨，又陸續發現了44塊遺骨及遺物，讓社會大眾譁然，除了震驚，更擔心是否還有其他遺骸與遺物被留在清水隧道，因此，向台鐵提出再次搜索隧道的要求。

今年2月27日與3月20日凌晨，他們與台鐵及花蓮地檢署一起進入清水隧道，竟在軌道下陸續發現許多遺骸與遺物，因事故當時急於搶通鐵路，不但沒有好好清查現場遺骸，也草率地將事故遺落的物品隨意堆放在隧道的角落裡。經花蓮地檢署鑑識遺骸比對後確認，這些遺骸分別是當初11名罹難者的遺骸。

太魯閣的眼淚提到，難以用言語形容內心的錯愕與悲痛，錯愕的是，這樣重大的事故，竟是以如此草率的態度處理後續；悲痛的是，想到摯愛家人的一部分就這樣被遺忘在暗無天日隧道裡將近3年。感到相當無措，原以為摯愛的家人已完整好好安葬、入土為安。那些已蓋的棺、闔上的罈，如今該怎麼辦？無法想像這3年，那些破碎的遺骸在隧道中，很可能仍被不斷往來的火車呼嘯而過，彷彿事故天天重演，痛苦再次翻湧而上。

太魯閣的眼淚表示，他們明白太魯閣事故時的救援行動相當急迫、混亂，也因此沉痛呼籲，拜託、懇請讓一切傷痛止於此，透過這次事故的慘痛經驗，在未來當發生類似重大事故的時，要有明確的災後處理標準作業程序SOP，明確規範處理事項、流程、負責機關等，中央要做所有檢調單位、運安會等機構間橫向溝通協調，系統性地處理。讓我們的痛不再發生，讓所有不幸的大體能完整回家，也讓家屬能完善地告別親愛的家人。

太魯閣的眼淚說，從事故後成立以來，不斷奔走、督促、期待政府部門在鐵道安全、災後處理能更加進步，雖是台鐵公司的外部監督委員會成員，但並非安全委員會成員，我們的力量不大，但會一直努力下去，也希望社會大眾持續關注國家的鐵道安全。 太魯閣的眼淚表示，今年0403花蓮大地震時，在太魯閣事故後增設的落石警示系統發揮了作用，及時告警避免了列車出軌事故，讓我們看到鐵路安全的微光，但他們不會就此打住，仍希望改善的幅度與進程能加速，讓每位台灣人都能真正擁有平安回家的路，並強調「再痛，我們會帶著49位天使的遺愛繼續奮戰」。