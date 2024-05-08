全台首創拉麵圖書館結盟連鎖茶飲 自助式拉麵好吃也好玩

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率先引進韓國流行風潮的ajussi（阿啾西）拉麵圖書館，與在高雄發跡的「拾年茶事」連鎖茶飲品牌，以異業結盟的合作方式，在高雄鳳山青年路創立全台首家複合式經營的店面，除了多款熱門飲品之外，也有韓國、台式、日本拉麵及泡麵可供選擇，一次滿足解渴與用餐的需求，成為街頭嶄新的消費型態，也在外食族之間引起熱烈迴響。

「拾年茶事」在高雄有左營裕誠店、三民高醫店和鳳山青年店等3個據點，其中鳳山青年店與ajussi拉麵圖書館共用店面，新模式為三餐老是在外的族群帶來福音，即使在一般餐廳或自助餐店非用餐時間，也不怕餓肚子，甚至有人大讚自助式拉麵店好玩又好吃，更直接推薦幾款熱門拉麵，解決面對琳瑯滿目的拉麵牆不知如何選擇的困擾。

標榜和韓國同步的ajussi阿啾西拉麵圖書館24小時營業，五顏六色的拉麵牆就像圖書館書架，不但吸睛也很療癒，成為不少人打卡自拍的熱點。ajussi提供應有盡有的拉麵種類和不定期變換的6種配菜，消費者只需將麵體與粉包放入碗中，再按下「自助煮麵機」按鈕就會自動出水，跟著步驟操作並注意煮麵機上的提醒時間，完全不需要擔心麵煮到糊掉。

想要為自己加菜的人，也可自行再加購豬肉片、雞蛋、起司片，輕鬆做出1碗個人化拉麵。另外，ajussi也特別建置廚餘回收系統，有效改善無人商店為人詬病的髒亂問題。

除了受到消費者歡迎，「無人拉麵店」的商業模式，大幅節約人力成本，也吸引不少斜槓青年選擇加盟，品牌方面對加盟業者也會進行陪同行銷、教育訓練與環境衛生教育，降低投資者的壓力，協助迅速回本獲利。

ajussi拉麵圖書館創辦人認為外食人口增加，且因工作關係用餐時間不固定，讓自助式煮麵的新行業充滿商機及發展空間，目前已有超過30家正在洽談加盟中，有信心在短期內把ajussi做成台灣無人拉麵店的第一品牌。