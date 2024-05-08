TikTok正式提告！批拜登創「史上第一」：全國禁特定平台言論

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TikTok與母公司字節跳動在當地時間7日，向美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院提起訴訟，要求法院裁定美國總統拜登所簽署封禁TikTok的《保護美國人免受外國對手控制應用程式法》違憲並阻止執行。兩家公司認為，美國國會有史以來首次頒佈一項法律，將單一的、被點名的言論平台置於永久性的全國禁令之下，更強調要剝離在商業、技術和法律層面均不可能。

今年3月以來，基於國安理由，美國眾參議院快速推進封禁TikTok法案，4月24日拜登正式簽署成為法律，規定TikTok母公司字節跳動必須在270日內，剝離旗下應用TikTok的美國業務，否則TikTok將在美面臨全面下架封禁。

根據第一財經報導，在獲取的訴訟文書內容顯示，TikTok及其母公司字節跳動向美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院提交請願書，稱拜登簽署的禁令侵犯了1.7億美國用戶的憲法第一修正案權利，透過立法關閉該平台是基於「對數據安全和內容操縱的猜測以及分析上的缺陷」，更批評美國國會有史以來第一次頒佈了一項法律，在全國範圍內永久禁止某一特定的言論平台。

TikTok及其母公司字節跳動更要求法院宣佈該法律違憲，發佈命令阻止美國司法部部長加蘭德（Merrick Garland）執行該法律，並給予「適當的進一步救濟」。

TikTok強調，美國國會在沒有任何立法發現的情況下頒佈了這些極端措施，該法案沒有闡明TikTok構成的任何威脅，也沒有解釋為什麼TikTok應該被排除在國會對其他平台施加的標準評估之外。即使是個別國會議員的聲明和國會委員會的報告，也只是表明未來可能被濫用的可能性的擔憂，而沒有引用具體證據。

TikTok表示，禁令不是基於任何令人信服的證據，僅是出於對數據安全和內容操控的推測和擔憂，這些擔憂即便存在，也可以通過「德克薩斯計畫」等已在實施中的舉措解決。