政院明將通過打詐專法 大型網路平台未設代理人最重封網

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為有效杜絕詐騙，行政院會明（9）將通過「打詐專法」交立法院審議。其中針對網路平台業者，數位部8日指出，包含TikTok在內的平台，未設置法定代理人，最重可祭出「限制擷取」手段，形同封網。

數位部8日舉行例行記者會，不少媒體關心9日即將通過的打詐專法。其中，在數位部專章的部分，數位部長唐鳳表示未來打詐專法三讀通過後，跟以前最大不同，就是境外大型網路平台要設境內法定代理人，如果不設置代理人，從台灣角度就很難送達下架通知。在這情況下，就看它是否情節重大、故意不配合等，如果規模又大接觸民眾多、營業額也很大，制裁手段包含流量管理措施，最後一步可以讓網域停止解析、限制擷取。但她也說，限制擷取有各式各樣做法。

唐鳳也強調，不管是限速、限制擷取等手段，都需要經過專家審議。

而在打詐專法中的數位部專章，唐鳳說，不只管網路平台業者，還有第三方支付業者、電商業者、網路遊戲業者等，都有賦予防詐相關義務。惟細節待9日說明。

罰則部分，產業署副署長林俊秀說，打詐專法中請大型網路平台業者在台灣設立法律代表，可以找自然人、法人、律師、會計師事務所等，法律代表就可以協助傳遞政府相關資訊跟做配合。沒有設置會有罰則。

對於具體罰則，官員僅表示，業者沒有配合下架違法內容、沒有去做真實身分確認等比較嚴重違法行為，最高是罰2,500萬元。

對於外界關心TIKTOK是否適用，唐鳳說，制定的時候就知道 TIKTOK一定會適用要設置代理人一事。

林俊秀也提到，先前有把TIKTOK約來台灣，就是要建立政策的窗口，與各部會溝通，若有下架的情況也可以直接連絡。

「打詐專法」將同步修正打詐新四法：詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、科技偵查及保障法、通訊保障及監察法，並將於9日行政院會上通過交立法院審議。據了解，為了展示政府對打詐的重視，會後記者會有望由行政院長陳建仁親自主持，帶領相關部會首長對外說明。