未正面回應核能延役 賴清德：工總建言切合發展需要規劃亞太營運中心

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工總今天召開第13屆第1次理監事聯席會議，邀請準總統賴清德出席並頒發證書給新理事長潘俊榮。儘管工總新任理事長潘俊榮當面向賴清德訴求應考慮使用核能，但賴清德並未正面回應，僅表示工總白皮書所提八項主張，或前理事長苗豐強所提五大建言，都切合台灣未來發展需要，未來大家一起來努力。他並承諾針對亞太營運中心，會請行政院好好規劃，讓台灣在國際產業競爭力佔有更好的優勢。

賴清德向工總會員報告新內閣的組成，包括院長卓榮泰、為人謙和對國策掌握很清楚，希望他和大家合作一起推動產業的發展；副院長鄭麗君負責競選時國政藍圖，祕書長是蔡政府時期的國發會主委龔明鑫，行政院三長各有所長，且無黨籍閣員超過一半以上，反映是充分向社會取才、超越黨派，而新人也占八成，代表社會新力量進入政府。

他說，未來的經濟部長郭智輝是崇越集團的董事長、總裁，他來擔任部長，大家有什麼問題要跟他溝通，不必再做前言介紹，很快就可以進入問題來解決。國發會主委劉鏡清也來自業界，他是一個國際級的人才，是來自業界經營有成企業家，學界的人也不少，未來產官學在與社會各面向合作會有很好的發展。

他並介绍副院長鄭文燦將出任海基會董事長，他說媒體刊載他請鄭出任海基會是向對岸釋出的第一個善意。

此外，賴清德表示，不論是副院長鄭文燦會中所描述工總白皮書所提8項主張，或者是前理事長苗豐強所提出來5項建言，大家都非常重視，工總希望政府能夠跟民間合作，共同解決幾個問題。

第一個問題，就是要面對通膨時代來臨的的問題。特別希望把業界能夠提高生產力、智慧化的轉型，還有自動化的發展。第二希望業界體諒政府的困難，大家一起合作解決五缺問題。特別強調能源及人才面向，特別政府在解決問題時能夠照顧科技界，及其上中下游。

第三個希望政府能夠跟業界站在一起，共同解決新的地緣政治變化、產業鏈重組等各項問題。這一點是非常重要的，甚至會不遺餘力去站在發揮台灣供應鏈上的優勢。不管是跟中國保持一個友善關係，或者是跟各國簽訂雙邊的貿易協定，甚至於加入CPTPP，讓台灣的經濟發展能夠更有韌性。

第四個是希望政府能協助解決亞洲營運中心。苗豐強提到過去的時間還不是那麼好，但現在台灣的實力已經不同於以往，比以往的好很多。這一部分會請行政院好好的規劃，還有跟工總討論，怎麼樣才能達到台灣在國際產業競爭上能佔有更好的地位。第五個就是因應氣候變遷，ESG和循環經濟，工總的企業花了很多的功夫，在運用人工智慧去達到淨零轉型這樣的目標已經開始，這個也是政府責無旁貸的工作。

賴清德強調，政府非常希望在未來和工總共同合作，不論白皮書提出來的8項主張，或是苗理事長所提出來的五項建言，都契合台灣未來發展的需要，大家一起來努力。

另外鄭文燦也表示，工總提出白皮書，建言方向與政府的政策一致，政府也會在不缺電的前提推動能源轉型，發展多元能源配比，立院也討論核電延役，但必須要解決法制、技術面，更要有社會共識。