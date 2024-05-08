ACER推出升級SWIFT與電競筆電NITRO 另推出全新顯示器系列CS2

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ACER全新 Nitro V 系列電競筆電的發布，這一系列的電競筆電旨在為用戶提供最優異的遊戲體驗。其中，Nitro V16 和 Nitro V15 配備了最新的 GeForce RTX 4060 獨立顯卡，搭載了 AMD Ryzen和 Intel Core 系列處理器，並提供多款不同配置的選擇，讓玩家可以根據自己的需求選擇最適合的設備。宏碁還推出了全新 Swift X 14 筆電，專為創作者和專業用戶打造，具有卓越的性能和設計。全新的智慧型螢幕系列 Acer CS2，為用戶帶來更智能、更便捷的使用體驗。

搭載GeForce RTX™ 4060 獨立顯卡Acer《Nitro V 15/16》電競筆電，全系列8款新機開賣 囊括內建AI技術的AMD Ryzen™ & Intel CoreTM系列處理器。圖／ACER提供

ACER全新升級，搭載GeForce RTX 4060 獨立顯卡Acer《Nitro V 15/16》電競筆電

Nitro V16 是這一系列中的旗艦型號，擁有 16 吋的霧面顯示器，解析度為 WUXGA 1920 x 1200，具備了 165 Hz 的螢幕刷新率和 3 毫秒的反應時間。這款電競筆電提供了 AMD Ryzen™ 7 8845HS 和 AMD Ryzen™ 5 8645HS 兩種處理器選擇，內建 16GB DDR5 5600MHz 記憶體和 512GB SSD 儲存，並支援雙 SSD 擴充。機型的建議售價介於新台幣 41,900 至 44,900 元之間。

相比之下，Nitro V15 則是一款較為輕巧的選擇，配備了 15.6 吋的 Full HD 霧面顯示器，支援 IPS 技術，擁有 144 Hz 的螢幕刷新率。用戶可以選擇搭載 Intel Core i5 或 Intel Core i9 處理器的版本，內建 8GB 或 16GB RAM，以及 512GB 或 1TB SSD 儲存。這款電競筆電共有六款不同的配置，建議售價介於新台幣 35,900 至 42,900 元之間。

除了出色的性能，Nitro V 系列電競筆電還具有卓越的散熱性能。它們配備了雙風扇雙進風和四個排氣孔，從鍵盤頂部吸入冷空氣，通過側面和後部排氣孔排出熱量，確保 CPU 和 GPU 可以保持最高性能而不降速。透過 Acer 獨家的 NitroSense 應用程式，用戶可以隨時監測裝置性能和系統溫度，以確保遊戲過程的流暢運行。

此外，Nitro V 系列電競筆電還提供了豐富的連接埠，包括全功能 USB Type C、USB 3.2 Gen2 和 HDMI 等，以及高速傳輸技術，為用戶提供更多的連接選擇和便利。

創作者指定，Acer新款Swift X 14 AI筆電，輕薄及效能兼具。Intel CoreUltra處理器、RTX40獨顯、經Calman認證的2.8K OLED顯示器、軍規認證。圖／ACER提供

Acer新款Swift X 14 AI筆電 輕薄及效能兼具

宏碁全新 Swift X 14 筆電，專為創作者和專業用戶打造，具有卓越的性能和設計。Swift X 14 搭載了 Intel Core Ultra 處理器和 NVIDIA GeForce RTX 40 系列筆電 GPU，提供了出色的影音剪輯、3D 渲染和遊戲性能。這款筆電還支援 NVIDIA DLSS 3.5 技術，以 AI 驅動的方式優化光影效果和解析度，為用戶帶來更出色的視覺體驗。

Swift X 14 配備的 14.5 吋 2.8K OLED 顯示器經過 Calman 認證，具有超高的色彩準確率和對比度，同時支援高達 120 Hz 的螢幕刷新率，確保流暢的動態畫面和低輸入延遲。此外，它還具有 Acer Light Sensing 光感應技術，可以根據周遭照明條件自動調整色溫和亮度，保護用戶的眼睛免受損傷。

Swift X 14 還搭載了多項 Acer 人工智慧解決方案，包括支援 AI 功能的時序雜訊抑制技術（TNR）的 FHD 高畫質網路攝影機，以及 Acer PurifiedView 和 Acer PurifiedVoice 2.0，可提供清晰的視訊和音訊，讓用戶在視訊會議和創作過程中享受最佳體驗。建議售價49,900元-62,900元。

宏碁全新顯示器產品線 Acer CS2智慧型螢幕系列。搭載WebOS、Airplay無線投影、相容多元影音串流平台 創造新型態工作與娛樂IoT生活 。圖／ACER提供

宏碁全新顯示器產品線 《Acer CS2 》智慧型螢幕系列正式問世

Acer CS2 智慧型螢幕搭載了 WebOS Hub 2.0S 系統，支援多元影音串流平台，包括 Netflix、YouTube 等，並通過 Airplay 無線投影技術實現與 Apple 裝置的無縫連接。這款螢幕還具有 USB Camera 支援，支持外部網路攝影機，使用戶可以輕鬆進行視訊會議，而無需連接筆記型電腦。

Acer CS2 智慧型螢幕還支援 Apple Home，可連接到家中的 Wi-Fi，成為家庭物聯網中心。此外，它還配備了具有語音辨識功能的遙控器，支持 23 種不同的語言，用戶可以輕鬆地通過語音發送命令。該螢幕還具有藍牙功能，可連接到揚聲器、無線鍵盤和滑鼠，提供更便捷的操作和使用體驗。

Acer CS2 智慧型螢幕推出了 23.8 吋和 27 吋兩款尺寸的新品，均支援 IPS 的窄邊框 Full HD 高畫質顯示，具有 HDR10 格式和 sRGB 99% 廣色域。此外，這款螢幕還配備了 Acer BlueLightShield Pro 濾藍光技術，保護用戶的眼睛免受損傷。

這兩款新品均提供多種連接埠，包括 HDMI、RJ45、SPK、Audio out 和 USB 2.0 等，以及內建的 3W 雙喇叭，為用戶帶來更豐富的連接選擇和音視頻體驗。27 吋的 Acer CS272 的建議售價為 7,888 元，而 23.8 吋的 Acer CS242Y 的建議售價為 6,888 元。

宏碁筆記型電腦與螢幕服務值得信賴，筆電擁有三大保障：第一：全台最多服務據點，目前擁有23點進行服務；第二：領先業界58分鐘快速維修；第三：原廠直營客服，一通電話直接問，專業諮詢最快速。同時提供三大保固承諾：第一：2年完整保固；第二：無亮點有限保固，可憑發票30日內至直營服務中心免費更換一次；第三：國際旅約保固，國際旅行有保障。螢幕三大保障：第一：全台最多服務據點，目前有23點進行服務；第二：到府收送服務；第三：原廠直營客服，一通電話直接問，專業諮詢最快速！同時提供三大保固承諾：第一：3年完全保固，液晶面板、燈管、零件、免檢修工資之保固期限為三年；第二：無亮點有限保固，可憑發票30日內至直營服務中心免費更換一次；第三：甲地送修、乙地取件。詳情可參閱網站https://www.acer.com/tw-zh/support#。