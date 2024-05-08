ACER推出升級SWIFT與電競筆電NITRO 另推出全新顯示器系列CS2

ACER全新 Nitro V 系列電競筆電的發布，這一系列的電競筆電旨在為用戶提供最優異的遊戲體驗。其中，Nitro V16 和 Nitro V15 配備了最新的 GeForce RTX 4060 獨立顯卡，搭載了 AMD Ryzen和 Intel Core 系列處理器，並提供多款不同配置的選擇，讓玩家可以根據自己的需求選擇最適合的設備。宏碁還推出了全新 Swift X 14 筆電，專為創作者和專業用戶打造，具有卓越的性能和設計。全新的智慧型螢幕系列 Acer CS2，為用戶帶來更智能、更便捷的使用體驗。
ACER全新升級，搭載GeForce RTX 4060 獨立顯卡Acer《Nitro V 15/16》電競筆電
Nitro V16 是這一系列中的旗艦型號，擁有 16 吋的霧面顯示器，解析度為 WUXGA 1920 x 1200，具備了 165 Hz 的螢幕刷新率和 3 毫秒的反應時間。這款電競筆電提供了 AMD Ryzen™ 7 8845HS 和 AMD Ryzen™ 5 8645HS 兩種處理器選擇，內建 16GB DDR5 5600MHz 記憶體和 512GB SSD 儲存，並支援雙 SSD 擴充。機型的建議售價介於新台幣 41,900 至 44,900 元之間。
相比之下，Nitro V15 則是一款較為輕巧的選擇，配備了 15.6 吋的 Full HD 霧面顯示器，支援 IPS 技術，擁有 144 Hz 的螢幕刷新率。用戶可以選擇搭載 Intel Core i5 或 Intel Core i9 處理器的版本，內建 8GB 或 16GB RAM，以及 512GB 或 1TB SSD 儲存。這款電競筆電共有六款不同的配置，建議售價介於新台幣 35,900 至 42,900 元之間。
除了出色的性能，Nitro V 系列電競筆電還具有卓越的散熱性能。它們配備了雙風扇雙進風和四個排氣孔，從鍵盤頂部吸入冷空氣，通過側面和後部排氣孔排出熱量，確保 CPU 和 GPU 可以保持最高性能而不降速。透過 Acer 獨家的 NitroSense 應用程式，用戶可以隨時監測裝置性能和系統溫度，以確保遊戲過程的流暢運行。
此外，Nitro V 系列電競筆電還提供了豐富的連接埠，包括全功能 USB Type C、USB 3.2 Gen2 和 HDMI 等，以及高速傳輸技術，為用戶提供更多的連接選擇和便利。
Acer新款Swift X 14 AI筆電 輕薄及效能兼具
宏碁全新 Swift X 14 筆電，專為創作者和專業用戶打造，具有卓越的性能和設計。Swift X 14 搭載了 Intel Core Ultra 處理器和 NVIDIA GeForce RTX 40 系列筆電 GPU，提供了出色的影音剪輯、3D 渲染和遊戲性能。這款筆電還支援 NVIDIA DLSS 3.5 技術，以 AI 驅動的方式優化光影效果和解析度，為用戶帶來更出色的視覺體驗。
Swift X 14 配備的 14.5 吋 2.8K OLED 顯示器經過 Calman 認證，具有超高的色彩準確率和對比度，同時支援高達 120 Hz 的螢幕刷新率，確保流暢的動態畫面和低輸入延遲。此外，它還具有 Acer Light Sensing 光感應技術，可以根據周遭照明條件自動調整色溫和亮度，保護用戶的眼睛免受損傷。
Swift X 14 還搭載了多項 Acer 人工智慧解決方案，包括支援 AI 功能的時序雜訊抑制技術（TNR）的 FHD 高畫質網路攝影機，以及 Acer PurifiedView 和 Acer PurifiedVoice 2.0，可提供清晰的視訊和音訊，讓用戶在視訊會議和創作過程中享受最佳體驗。建議售價49,900元-62,900元。
宏碁全新顯示器產品線 《Acer CS2 》智慧型螢幕系列正式問世
Acer CS2 智慧型螢幕搭載了 WebOS Hub 2.0S 系統，支援多元影音串流平台，包括 Netflix、YouTube 等，並通過 Airplay 無線投影技術實現與 Apple 裝置的無縫連接。這款螢幕還具有 USB Camera 支援，支持外部網路攝影機，使用戶可以輕鬆進行視訊會議，而無需連接筆記型電腦。
Acer CS2 智慧型螢幕還支援 Apple Home，可連接到家中的 Wi-Fi，成為家庭物聯網中心。此外，它還配備了具有語音辨識功能的遙控器，支持 23 種不同的語言，用戶可以輕鬆地通過語音發送命令。該螢幕還具有藍牙功能，可連接到揚聲器、無線鍵盤和滑鼠，提供更便捷的操作和使用體驗。
Acer CS2 智慧型螢幕推出了 23.8 吋和 27 吋兩款尺寸的新品，均支援 IPS 的窄邊框 Full HD 高畫質顯示，具有 HDR10 格式和 sRGB 99% 廣色域。此外，這款螢幕還配備了 Acer BlueLightShield Pro 濾藍光技術，保護用戶的眼睛免受損傷。
這兩款新品均提供多種連接埠，包括 HDMI、RJ45、SPK、Audio out 和 USB 2.0 等，以及內建的 3W 雙喇叭，為用戶帶來更豐富的連接選擇和音視頻體驗。27 吋的 Acer CS272 的建議售價為 7,888 元，而 23.8 吋的 Acer CS242Y 的建議售價為 6,888 元。
宏碁筆記型電腦與螢幕服務值得信賴，筆電擁有三大保障：第一：全台最多服務據點，目前擁有23點進行服務；第二：領先業界58分鐘快速維修；第三：原廠直營客服，一通電話直接問，專業諮詢最快速。同時提供三大保固承諾：第一：2年完整保固；第二：無亮點有限保固，可憑發票30日內至直營服務中心免費更換一次；第三：國際旅約保固，國際旅行有保障。螢幕三大保障：第一：全台最多服務據點，目前有23點進行服務；第二：到府收送服務；第三：原廠直營客服，一通電話直接問，專業諮詢最快速！同時提供三大保固承諾：第一：3年完全保固，液晶面板、燈管、零件、免檢修工資之保固期限為三年；第二：無亮點有限保固，可憑發票30日內至直營服務中心免費更換一次；第三：甲地送修、乙地取件。詳情可參閱網站https://www.acer.com/tw-zh/support#。