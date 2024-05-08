地震頻繁 SRC耐震建築躍升市場焦點

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近期台灣地震頻繁，而0403地震造成花蓮不少建物倒塌，再度引起民眾對於建築結構安全的重視，具抗震結構的「鋼骨建築」就成為市場話題，而在台灣目前常見的建築結構中，SRC（鋼骨鋼筋混凝土）堪稱是最安全、耐震的一種，因此不少豪宅建案都以SRC為結構，造價成本更比一般RC結構每坪多出至少5萬元！在營造成本持續飆漲的情況下，鋼骨建築也成為稀有產品。

大地震過後民眾往往會開始重新檢視自家住宅是否「夠耐震」，而若是目前想買房子的民眾，也會更注意建案的建築結構，目前台灣的建築結構大致可分為三種：RC（鋼筋混凝土）、SC（鋼骨）及SRC（鋼骨鋼筋混凝土）。

任陞建築師事務所建築師蔡惠任表示，RC是國內最常見的建築結構，以混凝土及鋼筋為主要建材，混凝土佔的比例大，結構較為剛硬，優點在於剛性強，是「硬碰硬」與地震對抗，因此感受到的搖晃較不明顯，但遇到強震也較容易被破壞；SC結構則因為韌性強，「以柔克剛」隨著地震搖晃，讓建物結構維持完整，但搖晃程度大容易讓人產生不適，國內有不少商辦都是採用SC結構。

SRC則是先用鋼組成梁柱內部的構架，並將鋼筋立於鋼骨外，再以混凝土包覆，並結合了RC與SC的優點，一方面具剛性搖晃程度小，另一方面結構具韌性也不容易被破壞。遇到地震時SRC結構的建築搖晃程度小減輕不適感，在相同建築規劃、施工品質的前提下，SRC結構建築顯然更耐震。

目前南部有不少豪宅建案就是以SRC為建築結構，例如台南中西區上曜建設(1316)推出的豪宅案「THE KING」，規劃98、157、184坪產品，地上29層建築就是以SRC為建築結構，上曜建設(1316)董事長張祐銘指出，該案為強化結構鋼筋鋼骨量達每坪860公斤，約莫是一般大樓的1.6倍以上，單坪造價比一般大樓多8萬元的結構成本，在鋼骨材料中，更使用施工品質及材料最好的「中鋼構」，坊間會使用大陸製或是韓國製的鋼骨，價差也相當大。

此外，為了讓制震效果更佳，「THE KING」同時還配備新日鐵制震器、日立油壓阻尼器雙制震吸收能量及四道50公分厚的剪力牆，並採用柱內灌漿一萬磅台泥混凝土，地下室連續壁開挖深度達41米，抗震、耐震能力不言可喻。

其他像是高雄亞灣區指標案「國城定潮」、「雄崗信義美術館」等超高層景觀大樓皆是採用中鋼構鋼骨鋼筋混凝土。蔡惠任進一步指出，SRC結構施工技術水準較高，對於施工的品質也更要求，因此造價比起一般建築高上一截，加上3月公布的建築營造工程物價指數飆至110.5，創下歷史新高，雖營建物料價格回穩，但勞務類指數則持續走揚，如今採SRC建築結構的新建案，每坪造價就比一般大樓至少多5萬元起跳，接下來還有碳稅開徵，整體建造成本恐將持續攀升。