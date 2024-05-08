AI過熱？郭明錤爆料輝達新一代晶片規格及量產時間

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近期市場開始擔憂AI是否被過度炒作，從2023年年初迄今，AI晶片霸主輝達（Nvidia）的股價漲幅達到驚人的500%，但不久前，輝達的股票暴跌10％，市值蒸發超過2,000億美元，不少分析師認為輝達的股價已經見頂，華爾街傳奇經理人朱肯米勒還大幅減持輝達股票。不過，隨著COMPUTEX 2024開展日將近，輝達最新的晶片布局也備受注目，天風國際證券分析師郭明錤爆料，輝達下一代AI晶片R系列將在2025年第四季量產，除提升算力外，改善耗能成為這一代晶片的設計重點。

郭明錤出具最新報告，指出輝達下一代AI晶片- R系列/R100，將在2025年第四季量產，系統/機架解決方案則預計在2026年上半年量產。

郭明錤透露，R100將搭載台積電的3奈米製程與CoWoS-L封裝、採用約4x reticle光罩設計、配備八顆HBM4，與B100相比，B100搭載的台積電N4P製程和CoWoS-L封裝、採用約3.3x reticle光罩設計；不過，R100的中介片（Interposer）尺寸尚未確定，預估有2-3個選項。

而GR200的Grace CPU將採台積電的3奈米製程，對比GH200/GB200的CPU採用台積電5奈米製程將有所提升。

郭明錤表示，輝達也注意到AI伺服器的耗能已經成為客戶採購和建置資料中心的新挑戰，因此R晶片除了增加算力外，還將改善耗能也成為設計重點。