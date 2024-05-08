《綠能環》華鎂鑫轉型綠能有成 首季EPS0.62元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者任珮云台北報導】華鎂鑫(8087)公布首季財，首季每月營收皆達億元水準，合併營收達3.42億元，年增1815％，單季營收已超過去年全年。營業利益2300萬元，稅後淨利2200萬元，年增率分別為312%與380%，EPS為0.62元；單季營業利益超過前3年各年度，亦繳出轉型綠能後，本業獲利之成績單。

雖然華鎂鑫財報傳佳音，但今早股價卻一度觸跌停價59.4元，之後零星買盤進場後，再打開跌停價。

華鎂鑫今年第一季綠能事業佈局效益顯現，尤其本業工程承攬收入大幅增加，首季每月營收皆達億元水準，合併營收達3.42億元，年增1815%。公司第一季度營收比重以統包工程收入為主，占整體營收九成，整體平均毛利率約14%，較去年同期減少7個百分點係因收入占比差異所致，而營益率與淨利率分別為6.62%及6.48%，單季成績皆優於去年各季。

華鎂鑫自2021年跨足再生能源產業，已成功轉型為綠能業者，多方布局電廠專案，電廠資產管理規模已超過140MW。除風力、地面形及漁電共生之案場開發外，近期更積極投入溫室農業，與國內農技業者合作在桃園和屏東高雄地區建造高規格的光電溫室示範農場，分別種植羽衣甘藍、香莢蘭(即香草)，以及無毒檸檬等高附加價值農作物，期發展多元且永續之綠能事業。

展望未來，華鎂鑫持審慎樂觀看法，公司仍處於紮根建置階段，綠能市場需求持續擴大，隨著公司所佈局之再生能源案廠開發、統包工程收入及技術服務收入等陸續貢獻，未來獲利來源將更多元化。以今年來看，工程營收將依進度認列，下半年起技術服務及申設等項目將開展挹注營收，且毛利有望提升，全年營運可望持續走升，並維持中長期穩健的成長動能。