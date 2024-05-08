湖北：加快建成中部地區崛起重要戰略支點 5大面向一次看

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湖北省委副書記、省長王忠林出席大陸國新辦7日舉行的「推動高品質發展」系列主題新聞發佈會上表示，湖北已就加快建成中部地區崛起重要戰略支點作出系統部署，明確五個功能定位與重點任務，包含加快建設國內大循環重要節點和國內國際雙循環重要樞紐、國家科技創新與製造業基地、國土安全保障服務基地、國家水安全戰略保障區、國家優質農產品生產區等。

王忠林表示，今年湖北第1季GDP增长6.1％，起步有力、開局良好。在中部地區崛起重要戰略支點上，將著重在幾個方面下功夫。第一是加快能級躍升，不斷增強支點的戰略支撐力，除鞏固持續向好的發展趨勢，並要推動經濟品質的有效提升與合理增長，力爭未來5年經濟總量再跨越兩兆元（人民幣，下同）規模台階。

第二是強化創新驅動，不斷增強支點的硬核競爭力。堅持以用為導向推動科技創新與產業創新深度融合，加快建設武漢具有全國影響力的科技創新中心，突破性發展光電子資訊等五大優勢產業，並做強做優「51020」現代產業集群（5個萬億級支柱產業、10個5000億級優勢產業、20個千億級特色產業）。 第三是堅定擴大開放，增強支點的要素集聚力。用好花湖國際機場、長江中游航運中心、中歐班列等開放通道，建強湖北自由貿易區等開放平臺和中德、中法、中日等國際產業園區，打造更具競爭力的內陸開放新高地。

第四是全面綠色轉型，增強支點的生態承載力。推進以流域綜合治理為基礎的四化同步發展，實施長江大保護10大提質增效行動，建設美麗湖北、加快綠色崛起。

第五是促進協同融通，增強支點的輻射帶動力。做強武漢、襄陽、宜荊荊三大都市圈，加強與中部兄弟省份協作聯動，深度對接京津冀、長三角、粵港澳大灣區。