中鋼打破國外壟斷 成功開發高溫壓力容器用鋼

2050碳中和為現今各國政府政策與產業發展之重要指南，為促進國內能源轉型發展，中鋼積極開發先進高強度鋼材，繼日前成功開發及產製水下基礎及風機塔架所需的風電鋼板後，近期也成功開發出高溫壓力容器用鋼A387產品，其除了擁有優異的耐高溫強度外，長時間處在高溫環境下，也具備延緩材料強度弱化的抗潛變特性，可使焚化爐或燃氣電廠鍋爐長期運轉下避免管槽受破壞，並降低維修成本。中鋼新開發的高溫壓力容器用鋼A387產品，目前在國內已有成功銷售實績，打破進口壟斷現況，中鋼將持續向下游高溫壓力容器業者積極推廣使用，朝擴大國產化市占率目標邁進。

天然氣發電所排放的汙染物和二氧化碳較燃煤發電來得低，故被視為能源轉型至再生能源期間的過渡性燃料。電廠發電設施通常需長時間於200倍大氣壓力的蒸汽壓及攝氏約450至600度的溫度環境下運轉，一般非耐高溫鋼材承受攝氏450度上的高溫時即迅速軟化，使得設備殼體材料斷裂塌陷而導致工安風險，故發電設施的鍋爐、扇葉、連接管線或是焚化爐體等製作材料，皆必須擁有良好的抗氧化性、高溫強度、抗潛變能力與銲接性等性能。中鋼近期成功開發高溫壓力容器用鋼A387 CL2等級鋼材，此鋼板即使承受攝氏500度高溫時的強度仍不亞於台北101大樓使用之鋼板，且經抗潛變測試評估結果顯示，在高溫高壓環境下可使用超過20年。

國內過往高溫壓力容器用鋼的主要供應商為國外鋼廠，為實現此類鋼材國產化目標，中鋼歷經一連串冶金和製程研發後突破相關瓶頸，先於煉鋼階段採行低碳搭配微合金設計，添加耐高溫合金元素，再於軋鋼階段利用先進控軋控冷與特殊熱處理技術來控制鋼材組織的晶粒大小，形成分布均勻的碳化物顆粒，使得鋼材能同時具備 65kg等級強度、可承受攝氏500高溫以及優異銲接性。此外，國外先進鋼廠的高溫壓力容器用鋼產品，係將鋼板額外進行離線升溫、自然冷卻再回火等流程進行生產，中鋼創新研發的製程可省略離線生產流程，並縮短回火時間，相較國外鋼廠大幅降低生產成本與減少20％的碳排放。

因應全球節能減碳趨勢，中鋼新開發的A387高溫壓力容器用鋼，不但列為精緻鋼品項目中的綠色能源用鋼，深具市場競爭力，在國內已有成功銷售實績，將持續向下游高溫壓力容器業者積極推廣使用，以力助國內能源轉型發展及協助用鋼產業升級。展望未來，中鋼將依照客戶需求及產業發展趨勢，持續開發高技術含量、高產業效益及高附加價值的精緻鋼品，為環保減碳貢獻心力，也全面提升中鋼在綠色能源領域的供料能力，在全球能源轉型之際，率先贏得市場商機。