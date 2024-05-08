AZ全球「下架」新冠疫苗！才承認釀罕見血栓

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【中時新聞網 吳映璠】英國知名藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）先前才爆出首度在訴訟中承認，AZ新冠疫苗在「非常罕見」的狀況下會引發血栓，阿斯特捷利康昨（7）日宣布，將全球下架AZ新冠疫苗，但強調此舉和罕見副作用無關，而是因疫苗「過剩」，AZ疫苗已被其他疫苗取代。

英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）報導，阿斯特捷利康昨日宣布，已開始全球下架AZ新冠疫苗，主因在於疫苗過剩。

AZ在聲明中表示：「由於已經開發出各式各樣的新冠疫苗，新版疫苗過剩，導致Vaxzevria（AZ疫苗）需求下降，Vaxzevria將不再生產及供應，阿斯特捷利康因此決定撤回在歐洲的銷售授權。」

《每日電訊報》4月底才報導，阿斯特捷利康遭到英國51名患者集體訴訟，控告施打AZ疫苗後釀成罕見血栓，求償金額恐高達1億英鎊（約新台幣40.8億元），阿斯特捷利康也在訴訟中首度承認，AZ新冠疫苗在「非常罕見」的案例下，會引發罕見血栓併血小板低下症候群（Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome, TTS）。

針對全球下架AZ疫苗，阿斯特捷利康強調此舉和疫苗的副作用無關，純粹是出於商業因素，下架時間點純屬巧合。

阿斯特捷利康甚至在聲明中表示：「我們對Vaxzevria疫苗在終結全球疫情中扮演的角色感到非常自豪，根據估算，疫苗使用第一年就拯救了超過650萬人性命，全球已供應超過30億劑。」

「我們的努力已被全球政府認可，並且被廣泛視為終結全球大流行的重要要素。」

《每日電訊報》指出，阿斯特捷利康是在3月5日申請下架疫苗，該申請於5月7日生效。在阿斯特捷利康主動下架新冠疫苗後，歐盟地區將不能再使用AZ疫苗。

接下來幾個月內，阿斯特捷利康也將在英國及其他批准施打AZ疫苗的國家提出類似申請。阿斯特捷利康表示：「我們將與全球監管機關合作，開始撤回Vaxzevria疫苗的銷售授權，預期該疫苗未來將不再有商業需求。」

AZ疫苗從未在美國獲得使用授權，AZ供應英國5,000萬劑疫苗後，英國於2021年秋季大舉暫停施打AZ疫苗，英國政府也在當年冬天改推民眾接種輝瑞及莫德納疫苗。

英國女子凱特（Kate Scott）的丈夫史考特（Jamie Scott）在接種AZ疫苗後永久腦損傷，她表示阿斯特捷利康稱下架疫苗是出於商業因素，但也許是因為AZ疫苗不再被視為在可接受的安全範圍內。

全英國有81人因「血栓併血小板低下症候群」死亡。