前往主要內容
工商時報LOGO

桃園2個月停電45次 張善政喊話台電盼組專案小組

  • 中時即時 姜霏
桃園市長張善政8日出席市政會議，表示希望和台電組專案小組，共同解決桃園供電問題。（姜霏攝）
桃園市長張善政8日出席市政會議，表示希望和台電組專案小組，共同解決桃園供電問題。（姜霏攝）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

桃園市近2個月來已發生近45起停電事故，桃園市長張善政要求台電分析桃園供電狀況惡化的背後系統性原因，且桃園近期停電事故集中在「415限電危機」後，是否當時因為降壓供電，才影響老舊電纜線或變電設施運作。另張善政也呼籲，桃園市府能與台電共同指定專家學者組成專案小組，檢視台電在桃園近年的基礎建設品質與維護、補強的資料，強調「不要再讓桃園的供電情況惡化」。

桃園市長張善政8日在市政會議指出，依數據統計，桃園市4月發生停電事故35次，平均單次事故影響超過2000戶，這個月至今發生停電事故已近10次，平均單次影響超過4000戶，對比去年的數據，停電問題日趨嚴重已不是個人觀感問題，而是依照統計數據的證明。

張善政說，對於停電的原因，台電大多是以樹竹或外物觸碰及電纜不良等說法來解釋，但近兩個月桃園的停電頻率與影響規模大幅增加的現象，台電並沒有提供合理的解釋，在停電出現之初，明確表明是系統性的問題，而非個案。導致系統性問題的原因，則是錯誤能源政策造成台電惡化的財務。

張善政解釋，台電在供電基礎設施的品質、韌性都因為財務壓力而受到不利的影響，公司的財務狀況不佳，提供的服務品質必會受到負面影響，而停電事件集中在桃園，也已超過合理的機率範圍，張善政質疑在桃園市台電供電基礎設施的品質、韌性與維修機制，是否遠遠不及於其他主要城市。

張善政提到，台電總經理已召集鄰近縣市維修人力到桃園來誓師，在未來一個月內推動桃園各項供電改良工程，雖感謝台電願意投入額外資源來補強，但這僅是短期作法，若是基礎設施品質與維修制度有所欠缺，投入再多的人力也是事倍功半。

張善政直言，要求台電認真分析近兩個月桃園供電狀況惡化的趨勢背後系統性的原因為何，且外界認為桃園近期停電事故集中在「415限電危機」後，是否當時因為降壓供電，才影響老舊電纜線或變電設施運作。針對此事，台電應該要有合理的說明，也呼籲能與台電，共同指定專家學者組成專案小組，檢視台電在桃園近年的基礎建設品質與維護、補強的資料，找出真正的問題，避免讓桃園的供電情況惡化，也期許透過這個合作建議，恢復民眾對台電的信心。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 新北的「天母」在哪？全場指這1區：住的都是有錢人

  2. 氫能商機可期 關鍵零組件機會大 台廠供應鏈名單曝光

  3. 拿到台電大單還不夠 這檔電力股攻漲停 還打算拓展這項業務

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。