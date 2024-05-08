前往主要內容
工商時報LOGO

HR最討厭聽到3句話 面試一說秒被刷 不要求薪資也上榜

  • 中時新聞網
專家列出HR面試最討厭聽到的3句話，包括「我沒做過但願意學習」、「我對薪資沒要求」以及「我不知道具體的工作內容」。圖／photo-ac
專家列出HR面試最討厭聽到的3句話，包括「我沒做過但願意學習」、「我對薪資沒要求」以及「我不知道具體的工作內容」。圖／photo-ac

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 方翊倩】下個月將迎接畢業季，情商、財商講師高昭琴拍影片教民眾面試小訣竅，並列出HR最討厭聽到求職者講的3句話，包括「我沒做過但願意學習」、「我對薪資沒什麼要求」以及「我不知道具體的工作內容」，一旦說出這些，恐怕offer就沒了。

高昭琴在TikTok拍影片列出HR最討厭聽到的3句話，首先是「我沒做過，但願意努力學習」，她直言公司不是學校，沒有時間慢慢培養新人，建議可以換個方式說，「我在這一塊經驗還不夠豐富，但是這工作跟我上一份工作的經驗有一些類似，我相信可以很快勝任這工作。」

再來是「我對薪資沒什麼要求，都可以。」高昭琴表示，大家上班都是為了賺錢，若不敢說出期望薪資，公司會認為求職者不夠有自信，建議可以說「我對市場的薪資行情做過調查，知道大約在X萬左右，因為我在這方面的經驗比較豐富，希望再多10％，不過具體的薪資結構可以再談。」

最後則是「我不知道這個職位具體工作內容是什麼，可以請你說明一下嗎？」高昭琴表示，公司開出職缺，通常職位描述已經寫得很清楚，如果求職者這樣問，會讓HR覺得不用心，建議可以說「我認真看過這個職位的工作介紹，但對於部分細節還不是很清楚，想多了解，也能更快進入工作狀態。」

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 新北的「天母」在哪？全場指這1區：住的都是有錢人

  2. 氫能商機可期 關鍵零組件機會大 台廠供應鏈名單曝光

  3. 拿到台電大單還不夠 這檔電力股攻漲停 還打算拓展這項業務

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。