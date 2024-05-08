《國際金融》英國央行官員警告 AI交易員將引發混亂

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】英國央行(BoE)金融政策委員會(FPC)一名官員在周二表示，金融公司必須避免使用由人工智慧(AI)開發的交易策略，該策略試圖在放大市場不穩定當中獲利。

央行FPC的外部成員、前投資銀行家Jonathan Hall指出，神經網路可以學習主動地放大外部衝擊的價值，這是FPC長久以來的敵人，即放大的力量，它可能以這種新形式出現。

Hall說，投資公司發展他們所謂的「深度交易代理」系統是可行的，這是一種由AI驅動的策略，並由人類交易員半自主地操作，而他們只能部分地理解策略，因為它們會隨時的改變。

正在進行的學術研究指出，這種代理人可能會以一種非法的、但人類難以發現的，或是試圖加劇市場不穩定的方式相互連結。或者它們可能沒有能力應付混亂。

Hall在英國Exeter大學演講中說，在將AI模型投入使用之前，金融交易員需要對它們進行廣泛的相互測試，並讓它們符合監管的精神和規定。

「如果交易演算法涉及不合規而且有害的行為，交易經理將被追究責任」。他同時表示，這些擔憂是他個人的觀點，不是英國央行整體觀點，而且目前這主要是假設的討論。

不過他也表示，這與90年代他職業生涯剛起步時，當時流行的交易策略有相似之處，而最終也導致長期資本管理公司(Long-Term Capital Management)的對沖基金在1998年倒閉。

他說，總而言之，這須給交易公司帶來業績和監管風險，並且說明了目前人們對於使用神經網路進行交易，採取謹慎態度。