《航運股》亞航獲EASA Part-145維修廠認證 民機業務添維修動能

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【時報記者莊丙農台北報導】亞航(2630)在1955年成為亞洲地區第一個取得美國聯邦航空總署（FAA）維修認證專業飛機維修公司，目前已具備波音B737系列、空巴Airbus A320系列、DASH-8及ATR42/72系列機型之FAA認證，惟因未具備EASA認證，錯過許多潛在維修機會，為爭取採用EASA規範客戶，亞航2018年投入EASA認證申請，歷經疫情影響稽核流程、缺點改正，今年5月正式通過EASA稽核，獲得EASA Airbus A318/A319/A320/A321機型維修認證。

亞航指出，自歐盟成立以來就一直在為歐洲尋找一個類似於美國的聯邦航空局（FAA）的航空安全機構，來負責起草並制定全歐盟的民用航空安全和環境方面的規定，使其達到較高安全水準的要求；並在整個歐洲實施統一的航空管理和監控實施機制，將其提升到世界級水準。

2002年6月歐盟（EU）十五國在布魯塞爾的會議上決定成立歐洲航空安全局（EASA），EASA機構的主要職責是起草民用航空安全法規，它還將給歐盟提供技術上的專家，並對有關的國際協定的結論提供技術上的幫助。除此之外，該機構執行與航空安全相關的運行頒證工作，例如航空產品和有關設計，製造和維護的組織的認證，與聯邦航空管理局（FAA）同為世界主要國際民航機構，民機市場亦區分為FAA與EASA陣營。

隨著疫情結束，民航市場自2023年開始復甦，2024年更加蓬勃發展，亞航表示，此時獲得EASA認證，在具備FAA及EASA雙認證，已涵括主流民航市場客戶，在民機維修業務擴展上添增動能與信心。