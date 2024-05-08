嫦娥六號成功「奔月」 開啟人類首次月球背面取樣任務

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身負月球背面採樣返回任務的大陸嫦娥六號探測器，據大陸國家航天局消息，在北京航天飛行控制中心的精確控制下，8日成功實施近月制動，順利進入環月軌道飛行。

央視新聞客戶端報導，近月制動是嫦娥六號探測器在飛行過程中的一次關鍵軌道控制。嫦娥六號探測器飛臨月球附近時，實施「剎車」制動，使其相對速度低於月球逃逸速度，從而被月球引力捕獲，實現繞月飛行。

後續，在鵲橋二號中繼星的支持下，嫦娥六號探測器將調整環月軌道高度和傾角，擇機實施軌道器返回器組合體與著陸器上升器組合體分離，之後，著陸器上升器組合體實施月球背面南極–艾托肯盆地（South Pole–Aitken basin）軟著陸，按計劃開展月球背面採樣返回任務。

此前，5月3日17時27分，嫦娥六號探測器由長征五號遙八運載火箭在大陸文昌航天發射場成功發射，之後準確進入地月轉移軌道，發射任務成功，開啟世界首次月球背面採樣返回之旅。

據介紹，嫦娥六號任務發射至採樣返回全過程約53天，任務周期長。相比2020年實現月球正面採樣返回的嫦娥五號任務，嫦娥六號任務需在鵲橋二號中繼星的支持下，實施首次月球背面採樣返回，突破月球逆行軌道設計與控制、月背智慧快速採樣、月背起飛上升等關鍵技術。

為順利帶回月球背面的樣品，大陸科研人員為嫦娥六號設計11個階段的飛行任務：發射入軌段、地月轉移段、近月制動段、環月飛行段、著陸下降段、月面工作段、月面上升段、交會對接與樣品轉移段、環月等待段、月地轉移段、再入回收段。

當前，嫦娥六號已經進入「近月制動」，也就是所謂的「太空剎車」；完成剎車後的嫦娥六號將進入月球軌道，開始環月飛行，並擇機釋放著陸器，降落月背進行一系列月面操作。