北巿動物園小貓熊「美可」病逝 園方：感謝帶來10年歡樂

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台北市立動物園8日宣布小貓熊「美可」於2024年5月1日離世，動物園表示，「美可」於2023年例行健康檢查中，發現腹腔有腫大的淋巴腫瘤，後續治療後逐漸恢復穩定，2024年再次追蹤，發現淋巴腫瘤增大，並擴散到其他臟器，最終不敵心臟衰竭，往後將由來自日本的小貓熊「未來」接棒美可，為族群健康增添數量及遺傳多樣性。

動物園表示，老齡15歲的「美可」在2023年5月的例行健康檢查中，在電腦斷層掃描下發現腹腔有腫大之淋巴腫瘤，後續以類固醇治療，健康狀況逐漸恢復穩定，但2024年4月初再次追蹤檢查，發現淋巴腫瘤增大，並擴散到其他臟器，雖然增加藥物使用劑量，但4月底發現「美可」變得容易喘氣，最終仍不敵心臟衰竭，於2024年5月1日離世。

台北市立動物園園長諶亦聰表示，台北動物園目前照養12隻（7公5母）小貓熊，在族群的繁衍數量上有計畫嚴格的控管，2023年12月28日來自日本的小貓熊「未來」通過檢疫期，也結束與園內發情個體相親配對近4個月的時間，8日起將開始到新的活動場適應新環境，謝謝小貓熊「美可」為動物園繁衍出下一代個體，為大小朋友帶來10年許多歡樂時光。

動物園說明小貓熊「未來」將開始到戶外活動場熟悉新環境，保育員會逐步延長「未來」在戶外探索環境的時間，直到牠在新的空間可以感到安定。然而因應5至6月不穩定的天氣型態，保育員仍會開放室內空間讓小貓熊「未來」自由進出，預計在6月後，等「未來」穩定適應環境，就會讓牠和小貓熊「可樂果」輪流使用戶外的活動場地。