《觀光股》Q1業內外皆美、獲利飆新高 國賓飆近34年高價

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【時報記者林資傑台北報導】飯店業者國賓(2704)董事會7日通過2024年首季財報，受惠本業獲利登近3年高、業外收益倍數飆高助攻，旺季表現業內外皆美，使歸屬母公司稅後淨利飆升至15.75億元、每股盈餘（EPS）4.29元，雙創歷史新高。

在績優題材激勵下，國賓股價今（8）日股價放量直攻漲停價76.6元，創1990年6月初以來，33年11個月新高價，領漲觀光餐旅股，截至10點半尚有逾2100張買單排隊。三大法人上周合計買超101張，本周迄今則調節賣超122張。

國賓2024年首季合併營收3.52億元，季增15.27％、年減8.65％。營業利益0.23億元，較去年第四季虧損2.29億元顯著轉盈、年增達2.82倍，為近3年高。毛利率31.15％，優於去年第四季21.87％、低於去年同期36.29％，營益率則「雙升」至6.7％，創近5年高。

國賓首季旺季本業營運顯著好轉，加上業外收益暴衝至19.38億元，季增達25.57倍、年增達近6.99倍助攻下，使歸屬母公司稅後淨利衝上15.75億元，較去年第四季虧損1.49億元大幅轉盈、年增達6.93倍，每股盈餘4.29元，雙雙改寫歷史新高。

除了首季稅後淨利創高，國賓首季歸屬於母公司業主權益（母公司淨值）達372.14億元，較去年底197.73億元躍增達88.2％，以目前實收資本額36.69億元計算，每股淨值達約101.42元，較去年底53.89元跳增。

國賓未說明首季獲利及淨值跳增原因，法人則推測，首季業外收益跳增飆高，主要受惠首季股債市走揚，使國賓持有的金融資產評價利益增加，以及處分台北國賓建案部份房地及車位給關係人、認列處分利益挹注。

國賓身為仰德集團成員，最大單一股東為同集團的士電、持股18.23％，國賓及旗下投資子公司合計亦持股士電15.15％。而士電今年受惠重電題材，股價從去年底的118.5元飆漲，至3月底收於292元，單季飆漲達173.5元、帳面價值即增逾百億，帶動評價利益及淨值跳增。

而國賓3月5日公告，董事會決議處分台北國賓建案3戶房地及12個車位，售予廷信、裕鋐投資及瑞利加投資3位關係人，交易總金額合計達約11.1899億元。依據已簽訂及執行合約，預估處分利益率約55～60％，後續實際成本及出售損益以經會計師查核數額為準。