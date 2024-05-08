新內閣獨缺故宮院長 蕭宗煌表留任意願

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國立故宮博物院院長蕭宗煌8日在立院就「回首百年放眼未來-故宮定位與部會級博物館社會責任總檢討」進行專題報告並備質詢，對於至今新內閣人事獨缺故宮院長，立委萬美玲詢問若獲留任是否願意繼續任職？蕭宗煌表示「一年來對故宮裡面問題真的有用心，如果說再跟故宮同仁一起，個人願意留下來打拚」。

蕭宗煌表示至今未獲正式徵詢留任，立委柯志恩詢問「私下有徵詢過？」認為蕭宗煌留任機會很高。萬美玲則指出，蕭宗煌若留任仍面臨故宮是否改隸文化部的議題，蕭宗煌指出，故宮已做出最適宜織織的研究調查並已提報給人事總處。現階段故宮正積極進行新故宮、改箱為櫃等計畫，因此他個人認為「過於激烈的組織改造，對整體故宮穩定是不利的」。

立委陳秀寶針對日前「新任院長若是女性，故宮就不再是國寶」的言論質疑新院長還未出爐，故宮卻陷入性別爭議，蕭宗煌回應「國寶永遠是國寶」與院長性別無關。此外陳秀寶也提出，史博館整修後的「玻璃盒」與新故宮計畫將增建正館前的「玻璃亭」是否造成新舊風格違和？蕭宗煌表示2022年招聘得標廠商設計了玻璃屋頂，但第一次送台北市文資委員會並未通過，但自己上任後也不能剝奪修正權，因此要求根據社會意見修正，目前將玻璃頂水平縮小，但各界仍有很多的意見，目前也已將媒體報導與民眾意見匯整要求修改，「若再送審不過，就會要求變更設計」。