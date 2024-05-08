無懼市場震盪 急跌自動加碼 鉅亨買基金「超底王」前十大人氣基金出爐

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「鉅亨買基金」近期推出定期定額自動逢低加碼的交易功能「超底王」，協助投資人追求打造大於單純定期定額的報酬率。「鉅亨買基金」最新公布平台上4月份「超底王」最受歡迎前十大基金，主要集中在美國科技、台股及美股，與平台投資研究團隊回測的市場結果不謀而合。

「鉅亨買基金」投資研究部團隊表示，將超底王觸發7％的條件，應用於多個全球市場進行回測，以評估「超底王」機制在不同經濟體的表現。結果顯示，在印度、美國科技股和台灣市場，超底王的績效尤其出色，報酬率分別達到1,051％、872％及456％。

「鉅亨買基金」由投資研究團隊回測的數據更可以發現，超底王在長期趨勢向上的市場中特別有效。對於追求最大化長期投資報酬的投資人來說，與其追高殺低或猶豫該不該進場，不如透過能自動捕捉逢低加碼機會的「超底王」，克服人性恐懼，打造大於單純定期定額的報酬率，讓財富累積更有感。

「鉅亨買基金」指出，定期定額加減碼機制在每次扣款日時進行判定，但超底王則是每日判定，更容易掌握市場急跌時的加碼機會。超底王以每日自動比對最新淨值與過去第10個基金營業日淨值，當淨值下跌觸發所設定的跌幅（％），當日就可自動執行「單筆加碼扣款」，且跌幅與加碼金額皆可自訂。因此，在遇到市場急跌時，「超底王」可以更有效捕捉加碼好時機。

「超底王」不僅讓定期定額更進化，投資人也不用等到市場大跌，只要達到自己設定的跌幅（5％~99％），透過自動捕捉急跌加碼的機會，就可以強化投資效益。「鉅亨買基金」強調，不同於市面上同類型投資機制只能選擇單一品牌旗下的基金，「超底王」能選擇平台上投資標的，多達86個品牌系列、將近3,900檔基金投資人在投資選擇上更多元化。

「鉅亨買基金」建議投資人把握平台全系列基金終身零手續費，只要平台上可定期定額的基金，都能使用「超底王」，讓投資人擁有加碼的勇氣，不但能夠進場撿便宜，更有機會在下波反彈時體驗到更豐厚的成果、讓定期定額投資畫出燦爛的微笑曲線，更有效率累積資產。