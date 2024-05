美選舉年行情看好 國泰美國ESG基金嚴選優質美股前瞻布局

不只台股有五窮六絕的說法,在美國金融市場也流行著「5月賣股走人」(Sell in May and go away)的諺語,似乎也悄悄暗示股民對5月進入整理期的恐懼。但今年根據美國勞動部公布的最新關鍵就業報告中指出,4月非農就業市場新增17.5萬人,低於市場預期的24萬人,加上美國在製造、消費與就業面穩健成長,聯準會主席鮑爾也預估市場下一步不太可能是升息,為美股注入強心針,美股3日起四大指數一路走高,根據季節時序的投資心法似乎已經過時。

國泰投信認為,今年4月底美股收盤在37,813點,創下2022年9月以來的最差表現,雖市場普遍看好5月行情,但目前美股為波動震盪較大時期,在投資時仍應落實公司基本面,可參考企業ESG表現,揀選出長期報酬率好的標的,例如國泰美國ESG基金便鎖定績優美股,由專業經理人主動配置投資組合,精準抓住類股輪動時機,根據過往歷史績效,有機會超越大盤。截至投信投顧公會3月份統計,國泰美國ESG基金-新台幣近3個月、6個月、1年績效分別為18.03%、26.40%、40.87%,堪稱績效模範生。

國泰美國ESG基金經理人陳韻如表示,時逢美國選舉年,參考過去13次選舉年(1972~2020),當年度的美股均呈現上漲行情,是布局美股的好時機。透過主動選股,國泰美國ESG基金分散風險到不同產業,包括美國製藥大廠禮來:由於減重藥Zepbound嚴重供不應求,禮來在第一季財報中宣布,將於下半年將擴大生產,也拉升企業全年獲利預測。此外,本基金在AI主流中也未缺席,隨著AI應用需求暴增,以晶片龍頭輝達、超微以及科技五巨擘之一的微軟為首,包含軟硬體在內的AI相關類股於投資組合中占比25%。

值得注意的是,製造業隨著去庫存週期結束,美國3月ISM製造業指數睽違16個月重回擴張區間,根據過往歷史資料來看,重回擴張區間通常會持續兩年,若啟動降息將挹注投資增加;國泰美國ESG基金看準隨著基礎建設需求增溫,重工業龍頭可望最先受惠,已前瞻精準布局於全球最大租賃公司聯合租賃、全球最大重工業製造商開拓重工,後續產業獲利若增加,有機會帶動相關基金的表現。