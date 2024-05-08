ITI國際企業人才媒合會 業界爭搶未來國際行銷精英

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經濟部委託外貿協會培訓中心辦理國際企業經營班，即將在今（113）年5月9日舉辦「ITI國際企業人才媒合會」。由於這些人才高度契合業界在全球化的需求，企業迴響熱烈，報名即將滿額。65家知名企業提供近900個職缺面試選才，共計安排了463場面談。此外，另有17家企業設置企業形象館，全方位展現優選人才旺盛的企圖心。貿協分析選才企業半數為菁英科技業，半數為核心實力製造業，包括鴻海精密、微星科技、緯創資通、致茂電子、台灣三井物產、中強光電、廣運機械、中國信託等。

外貿協會表示，人才媒合會係精心設計帶狀系列活動，自4月中至5月底，暖身安排12場企業獵才說明會，有鴻海、緯創、中國信託等企業高階經理及人資親自到校超前部署和同學們面對面交流，藉此發掘千里馬。而在5月9日人才媒合會當天，除畢業學員將與企業更深入瞭解外，本次更以創新作法，現場以會帶展的大型面試會搭配企業攬才型式媒合會，將整個帶狀活動效應拉到最高點，後續更以全方位系列提增人才競爭力在職訓練，持續打造永續人才力，為企業發展挹注成長動力。

除此之外，鑒於培育人才是永續經營事業，針對順利進入職場學員，外貿協會更將持續透過在職訓練，以前中後一條龍作法，全面培訓助益廠商培養迎戰能力，在國際商戰中取得先機，將人才培育終身化，維持人力素質最高巔峰，為企業培養永續經營國際行銷人才。

在地緣政治與數位科技的快速變遷中，國企班創新培訓課程應運而生，精心設計以配合新產業趨勢。2023年全面升級的課程強調培養學員外語溝通、智慧工作、市場開發、商業洞察及經營管理五大核心能力，全方位打造符合國際行銷需求的頂尖人才。國企班不斷根據最新的國際局勢和科技發展動態更新訓練內容，確保培訓成果能夠助力企業在全球市場中佔據先機。

未來的主戰場在人才的爭奪，國企班所培養符合時代所需人才，更是讓年輕世代選擇最直接最有效的自我能力投資。鼓勵有志投身國際行銷職涯青年報考，詳細情形請持續關注培訓中心官網（https://www.iti.org.tw/）及在職訓練（https://www.iti.org.tw/courses/on_the_job_training/short-courses）。