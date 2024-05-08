科大繁星放榜二信囊括「頂科大」 商科學子克服學科弱勢逆轉勝

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全國科大繁星甄選入學7日放榜，二信高中有8位同學順利登榜，其中廣設科林芯瑜以全國設計群的二名錄取國立台灣科技大學設計系；應日科陳彥橙錄取國立台北科技大學應用英文系，商經科林庭嘉則克服學科弱勢，找出會計專業自信，錄取國立高雄科技大學會計資訊系，順利成為今年首波「頂科大」新生。

二信高中表示，廣設科的林芯瑜是瑞芳國中畢業，教育會考24.8分，當時選擇普通科也能有好的表現，而因國中社團課選擇二信高中廣設科詹麗卿老師的設計課程，獲得老師賞識並建議可往設計方面發展，因此國中畢業後以選擇二信廣設科，也在科大繁星入學以全國第二名的優異成績順利進入台科大設計系。

林芯瑜表示，自己來自單親家庭，從小父母離異撫養權歸父親，與父親住在汐止，但父親在她國小5年級時過世，因此回到瑞芳與母親居住，也才有機緣很幸運的遇上詹麗卿老師，經過老師推薦才知道二信廣設科學費跟公立一樣，而且「只要自己肯學，老師都會盡心盡力培養你」，很適合自己就讀。

林芯瑜強調，她很感謝這個機緣，未來會秉持一貫的學習態度進入台科大精進專業，夢想是成立自己的工作室，減輕母親負擔，也讓母親以她為榮。為了感謝老師的推薦，林芯瑜還特別自己設計卡片送給老師表達誠摯的謝意。

而錄取高科大會計資訊系的林庭嘉，安樂國中畢業後教育會考僅11.8分，接受家長建議選擇二信商經科，學科較弱勢的她並沒有灰心，反而更配合老師的指導努力學習，經過高一的用心，在會計成績表現亮點被導師林宜亨發現，推薦她參加技藝競賽校內選手培訓。

在培訓過程中，林庭嘉接受專業教師邱桂貞的指導，對會計產生自信心與濃厚興趣，高二考取會計資訊丙級證照、高三再考取乙級證照，這次錄取自己的第一志願順利「逆轉勝」，家長、老師都為她感到欣慰，她也非常開心。

而同樣錄取頂科大的陳彥橙，則是依照興趣選擇二信日文科，希望在高中多學一種外語，同時他認為應該再精進最重要的外語英文，因此在繁星入學選擇台北科技大學應用英文系，藉由頂尖大學的競爭力培養國際語言能力，未來進入職場外語流利，不怕找不到好工作。

二信高中表示，科大繁星甄選以在校各科排名為優先比序，學業成績排名須在科內前30％以內，並全程須就讀同學校，符合所學校校內遴選辦法，才能經由學校推薦參加。

二信高中說明，每校最多可推15位，有4輪分發機會，但第一志願台灣科技大學錄取各技高生最多僅1名，必須全國排序競爭，相當不容易，該校每年都會有台科大上榜。