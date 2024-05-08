專家稱快篩過期半年內仍可用 食藥署1原因不建議

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疾管署免費提供1000萬劑新冠家用快篩試劑，供民眾在全台4500多家藥局領取，但目前提供的快篩試劑效期最短只到5月底，藥師私下抱怨「根本被當垃圾場」。有專家認為，快篩過期半年內可以精準判讀，但食藥署強調，無從得知產品效期過後的相關數據，因此仍希望依照產品的使用說明書，在有效期限內使用。

新冠疫情趨緩，防疫物資需求低，為消化庫存，疾管署6日起提供1000萬劑供民眾到藥局領取，但目前藥局收到的都是即期品，引起藥師們怨言。但有專家表示，在使用期限過後的半年內，仍保有一定的精準，但過期半年就不要使用。台大兒童醫院感染科醫師黃立民說，製造商需要一段時間測試快篩試劑的穩定性，所以不會將使用期限壓到最底。

食藥署副署長王德原表示，「即期」代表尚未過期，只要是經過食藥署核發專案製造或輸入，有效期限內都可以正常使用。至於專家意見，他表示尊重，但仍希望民眾可以依照產品說明書、在期限內使用。

王德原指出，一個產品決定有效期限前，都會先進行安定性測試，廠商確實通常會採取保險的做法，在真正的效期之前，訂一個安全的有效期限，但過了效期之後，沒有人知道廠商的數據在哪裡，究竟是1天、1周、1個月還是半年，沒有人知道，因此呼籲民眾還是要看有效期限內，如過期則以一般廢棄物丟棄。

另外，世界衛生組織（WHO）日前將KP.2變異株列為「監測中變異株」，疾管署在國內也有監測到個案。快篩試劑是否仍有效力？王德原表示，目前流行的JN.1和新興的KP.2變異株，都是衍生自原來的XBB.1，也是來自Omicron，目前在WHO的定義都是屬於需要關注的變異株（VOI），但沒有重大變異。

王德原進一步說明，從最早的原始株到現在，病毒株的變異都是發生在S蛋白上，N蛋白結構上沒有太多改變，而新冠快篩的設計通常是針對N蛋白，因此目前國內核准的快篩在偵測病毒上不會產生問題。他提到，各國都會持續監測新冠變異株變化，一旦偵測到N蛋白有新的變異，食藥署就會採取措施，例如要求業者針對其產品做變異株相關評估。