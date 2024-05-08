外資狂砍萬張後 中租又爆量跌 阿格力股魚都注意到「這件事」

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中租昨（7日）遭外資空襲，單日大賣超逾萬張，今（8日）開盤跳空跌停，帶量走低，呈開低走低格局，盤中一度亮燈跌停，成交量達42,468張，較前日增加逾3倍，終場仍大跌9.52％，報152元。

中租繼昨日遭外資空襲後，今日開盤跳空跌停，帶量走低，盤中一度亮燈跌停，本益比睽違已久來到10字頭，引發不少網友熱議，網友留言「價值浮現趕快歐印」、「技術面還沒到起漲點」、「前面盤整這麼久就等這天」、「金管會上個月約三大租賃喝咖啡」、「恰吉最近有點名」、「阿格力說可能有GDR消息？」。

事實上，包括中租在內的三大租賃公司3月才遭金管會約喝咖啡了解BNPL（先買後付）業務，金管會主委黃天牧表示，已要求證交所、櫃買中心訂內控準則，三大租賃公司要訂在內規中，並且年底前完成查核。

網路上「山道猴子的一生」影片，年輕人免頭期款，拿車就可以貸款，還可以多貸款一筆錢去改車，融資公司已成為金融體系「化外之地」，立委王世堅質疑，租賃公司從銀行手中取得低利融資，再出去放高利貸，銀行是以怎樣的名義貸款給三家租賃公司，中間是否涉及勾串。

而對於外資昨日大舉賣超中租，財經專家阿格力指出，大家都在找中租連兩日大跌的原因，他認為外資「可能套利交易」，因為5月下旬可能有GDR的消息，更指出2017年也發生過，「賣貴的舊、買便宜的新」，若真如此，給點時間就可。

財經專家股魚也不約而同點出「GDR折價」，並指出投資是回歸公司獲利本質，中租目前成長性與法人預估相符，不到10倍的本益比是機會還是危機的前線，取決於用什麼觀點看待。股魚表示，從技術線型的角度來看應該是賣出，但從財務報表的角度來看則是機會。

中租前三月合併營收稅後純益為58.15億元，每股稅後盈餘（EPS）3.6元，年減16％。單月而言，3月自結合併營收稅後盈餘為19.96億元，較去年同期年減28％，每股賺1.24元，相較2月成長2％。從地區來看，台灣、大陸、東協累計獲利均呈現年減，衰福分別為10％、25％及34％。

中租去年稅後純益較2022年272.21億元減少8％，主要營運地區別來看，台灣、大陸及東協地區，全年獲利分別較2022年減少6％、2.1％及19％。去年營運主要受持續升息及大陸經濟趨緩影響，合併獲利較2022年減少，但全年營收仍成長13％。

中租控股今年將配發新台幣6.7元股利，其中現金股利6.5元及股票股利0.2元，股利配發金額創歷史新高，另甲種特別股股利每股配息3.8元，並決定5月22日召開股東會。