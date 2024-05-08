共創無限可能！「酒條通」進駐「家樂福」成立24小時店中店強攻台灣酒類市場

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強強聯手搶攻國內酒品市場，在台灣擁有47間連鎖門市的「酒條通」菸酒專賣店，日前宣佈將與「家樂福量販」合作，進駐將於今年5月15日重新開幕的家樂福中原店，成為國內第一間量販店內的「酒類零售店中店」，為消費者提供全天候24小時的服務。未來配合家樂福其他據點營業時間，也將陸續加入店中店的行列。

酒條通集團董事長江偉正表示，2009年成立的酒條通集團，是台灣唯一由上而下的「垂直整合銷售體系」酒類專賣店，而量販起家的「家樂福」近年轉型多元發展的店家型態，在台灣更擁有完整通路、密集完整售後服務據點及高效倉儲物流服務的零售業龍頭。此次雙方深度合作，是強強聯手，雙方頂尖團隊聯手搶攻國內酒類市場，不僅為國內酒類增加代理品牌和經銷模式，也積極布局未來更多可能的合作方式，提供台灣消費者有更多選擇，並帶給市場嶄新的風貌。

江偉正強調，家樂福中原店24小時的營運時間，將提供酒條通分秒不中斷的酒類銷售服務，符合現代人更多元的工作型態和上班時間，除了接觸更多喜愛酒品的消費群眾，更提供一個不受時間限制、隨時可以購買酒類商品的店面，是個更具有彈性的服務展售空間。首次進駐家樂福成立的24小時店中店，除了提供葡萄酒、威士忌、日本清酒、燒酎、水果酒、調酒類等，超過600個品項，讓家樂福酒類產品線更加多元且完整。慶祝家樂福中原店酒條通店中店的開幕，將提供葡萄酒全品項三瓶85折的優惠活動，歡迎消費者就近前往選購。

歡慶酒條通「家樂福中原店中店」開幕，澳洲Jam Shed "這誰"混釀紅葡萄酒，促銷價：589元。(5/15-5/28) 圖/業者提供

「家樂福中原店」將於5月15日全新開幕，酒條通24小時店中店也將於同日正式進駐，雙方的首度合作希望提供給大桃園地區民眾，一個全年無休涵蓋生活用品、美食、及更豐富酒品的消費休閒空間，有望成為在地商圈的全新指標。

（工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒）