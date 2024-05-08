落實「新竹好學」 竹市府投587萬升級中小學教學資訊設備

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新竹市政府近年積極落實「新竹好學」教育願景，全力營造優質教育環境，為提升竹市數位教育品質，讓學生們展現科技應用與生活美學的涵養，對此市長高虹安日前拍板補助587萬元，協助全市各中小學維護資訊設備及汰換資訊教育物品耗材，讓竹市數位教育逐步向前邁進。

高虹安表示，市府致力推動數位教育，從輔助教學到互動教學及更深層的創新教學，循序漸進逐級而上發展，讓學生遨遊於數位科技的智慧世代，進行自主學習、適性多元、團隊合作、專題探究、邏輯思維，打造與時俱進優化智慧教學環境，全面提升竹市數位教育。

教育處指出，此次挹注資訊設備維護及資訊教育物品耗材汰換補助，將有助於學校提升資訊硬體設備，進而精進教學品質，使數位學習成效達到最大化。

市府並希望藉此達成多項目標，包括鼓勵教師導入自主學習於課程中，並運用網路資源及行動載具，發展多元創新教學模式，利用行動載具的多元功能及機動性，突破傳統學校教育時空限制，讓使用者於任何時間、地點，都能進行教學活動。

連結數位資源，建立多元學習管道，培養師生知識經濟時代的重要能力，自主學習、蒐集資訊，以及網路訊息的判讀。同時整合語文、數學、自然、社會與資訊等跨域學習，建構資訊與教學相輔相成的學習模式與成效。

結合竹市在地特有之科技智慧、人文美學與國際教育特色資源，建置無所不在的學習校園，打造數位智慧學習校園，結合「科技、人文與國際」等主軸形塑學校特色課程。

另還要藉由多元豐富的雲端教學資料庫，使學習變得更有趣、更有效率、更具互動性，為使用者量身打造個性化教學模式，讓教育激發更多無限可能性。

此外，透過自主學習策略及跨領域課程的實施，可培養孩子12年國教總綱之核心素養，成為「自發、互動、共好」的終身學習者。藉由運用行動載具，建立翻轉教室學習模式，培養學生善用數位科技「溝通表達、合作學習、問題解決、創意思考及批判思考」能力。

教育處長陳木金說明，由於AI人工智慧時代的來臨，全球教育將朝課堂上的改變、教學多元型態以及公立學校的改革3大趨勢，讓每個人在科技的幫助下，獲得最大的自由，最少的限制，促進學習教育的目的，體現最大的價值，進而從中得到數位學習的喜悅，建構新世代的智慧學習環境新願景。