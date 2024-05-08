高雄芒果著果不佳災損逾2成 農損救助即日起受理

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今年初氣溫忽冷忽熱，除了讓玉荷包跟龍眼受災，也讓高雄改良種芒果及茂林區本地種芒果開花著果不佳，經各公所通報農損，高市府農業局於4月30日、5月1日邀集高雄區農業改良場、農糧署與區公所確認災損情形，成功爭取農產業天然災害現金救助及低利貸款，並經農業部公告高市自5月8日至5月17日止（假日不休息）受理農民申報。 高雄市改良種芒果種植面積約1609公頃，其中六龜區有334公頃、桃源區有258公頃及阿蓮區148公頃，茂林區本地種芒果有110.6公頃，都受到年初氣溫忽冷忽熱影響，讓改良種芒果及本地種芒果開花率不高，開花後著果狀況也不好，整體災損超過2成。

經各公所積極通報災情，高市府農業局即邀集高雄區農業改良場、農糧署與區公所確認高雄改良種芒果及茂林區本地種芒果災情嚴重並向中央爭取現金救助，農業部於7日公告納入現金救助項目。 農業局局長張清榮提醒農友，請高市有種植改良種芒果或於茂林區種植本地種芒果且受災損失達2成以上之農友，可先利用「農產業天然災害現地照相APP」拍照，並務必於2024年5月17日前（假日照常受理申請），持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，盡速向土地所在區公所申辦現金救助，改良種芒果每公頃救助10萬，本地種芒果每公頃8萬，農業局也會全力協助與加速勘災與現金救助發放，農友復耕若需低利貸款，亦可洽當地農會辦理。