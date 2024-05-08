法說變法會再＋1！文曄跌停為哪樁？1.6萬張排隊等賣

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法說變法會再＋1！IC通路商文曄昨（7日）召開法說會，釋出併購Future效益未能顯現在第二季財報，衝擊文曄今（8日）開盤即跳空跌停、爆量重挫，摜破半年線，總成交量逾2.6萬張，較前日暴風增長逾4倍，截至收盤仍有逾1.6萬張排隊等賣。

IC通路商文曄董事長鄭文宗7日法說會上表示，全球半導體需求尚未明顯回溫，唯獨AI產業帶動的資料中心及伺服器表現最為亮眼

文曄第一季合併營收1,926億元，季增2％及年增60％，合併營業利益約26.1億元，季增36％與年增32％，稅後純益15.9億元，EPS 1.57元。

文曄展望第二季，基於1美元兌換新台幣32.3元假設，合併營收預估中位數為2,430億元，年增107％，季增26％，呈現雙成長，合併營業利益預估中位數約42.6億元，年增109％，稅後純益中位數約20.2億元，年增191％，季增27％，EPS預估中位數約1.59元（扣除特別股股息），略高於第一季。

鄭文宗表示，4月2日完成併購的Future是以歐美市場為主，因此工業用產品比例高，已從去年第三季開始進入庫存調整周期，依據亞洲區傳統的庫存調整周期四到六季來推算，今年底前Future的庫存將調整完畢。