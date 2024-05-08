新北巿3區拉警報 被列腸病毒高風險區

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新北市衛生局指出，近期腸病毒疫情呈上升趨勢，新北也進入腸病毒流行期，並示警高風險區為中和區、板橋區及淡水區，呼籲家中幼兒如有口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，通常合併發燒等疑似腸病毒症狀，應儘速就醫，並請假在家休息。

衛生局說，腸病毒傳染力強，且5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往醫院接受治療。

衛生局補充，如有幼童檢出腸病毒71型、腸病毒感染併發重症確定病例，則個案居住地列為腸病毒高風險區，目前新北腸病毒高風險區為中和區、板橋區及淡水區。

衛生局指出，經公告為腸病毒高風險區，應遵守727原則，即1周內班級有含2名以上幼學童經醫師臨床診斷為感染或疑似感染腸病毒時，該班級停止上課7日。

衛生局也籲請教托育機構加強通報，如遇學童感染或疑似感染手足口症、泡疹性咽峽炎或腸病毒時，請務必於48小時內至「新北市學校疑似傳染病通報系統」通報，以降低疾病傳播機會。

新北腸病毒重症責任醫院現有亞東醫院、新店耕莘醫院、台北慈濟醫院、雙和醫院、淡水馬偕紀念醫院、恩主公醫院、汐止國泰綜合醫院、輔仁大學附設醫院及新北市立土城醫院。

衛生局強調，維持手部衛生為預防腸病毒最有效的方法，請民眾持續加強個人衛生、落實洗手五時機（接觸幼兒前、吃東西前、上廁所後、看病前後）及環境稀釋漂白水消毒，生病在家休息不上課，避免出入人潮眾多的公共場所，降低腸病毒傳播機會。