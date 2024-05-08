陳雅頎｜高檔震盪格局 留意Q2業績題材股

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Fed決策官員近期普遍傳達降息將至的利多，10 年期美債殖利率下跌 3 個基點至 4.46％，激勵美股反彈，加上部分第一季企業樂觀財報，週二道瓊小幅上漲32點，連續第五個交易日收紅，也創下去年 12 月以來最長連漲紀錄，不過主要大型科技股普遍收低，如輝達跌1.72％、英特爾跌0.94％、高通跌0.93％，與台股連動密切的費半指數下跌0.74％，台股今日開低維持高檔震盪走勢，指數面臨前高賣壓，加上四月營收陸續公布，資金加速分流，營收成長性高或有利多題材，有機會反彈短線有操作空間。

當時間越來越靠近降息，根據過往幾十年歷史數據表現，國內外股市震盪可能越來越大，今年上半年心態上習慣股市波動，不過將眼光放長，歷史降息之後股市都是大爆發，目前台股走勢越來越分歧，加權指數反映台積電一個人的走勢，強勢股如營建基本上走自己的路，產業指數近一季創高後，本周相關個股也面臨漲多獲利賣壓，尤其長期獲利比較不穩定的中小型建商，股價波動會比較大，務必做好停利停損。

先前分享一些去年低位階，下半年一路成長到明年，Q2震盪拉長時間布局、逢低撿便宜，收穫值得期待，例如先前分享宏全，台灣飲料包材第一大廠，無單一客戶之銷售占比超過10％，地區、客戶集中風險低。宏全自2003年，便與客戶合作 In-House 廠中廠駐廠代工生產模式，達到低成本優勢，同時與客戶簽訂中長期價量保證合約維持營收、獲利穩定性。2022年兩岸皆有受到疫情影響時，東南亞卻挹注強勁成長，當年仍繳出合併營收年增16％、EPS首度突破7元，同步改寫新高的佳績，展望今年營運有望續寫新高。

上半年最強勢營建族群，也是有計畫可預測性的營收獲利認列，可以發現同質性蠻高，所以是吸引資金的重心，上述提到長期獲利比較不穩定的中小型建商，股價波動會比較大，可以從大型股著手，基本面鎖定能連續五年以上獲利，代表不論景氣好壞，持續有建案在推動，加上毛利率、營利率能維持在業界平均之上、近期新案量明顯提升，營收利多可延續至下半年，短線操作停利停損，長線拉回轉強也可再加碼分批布局。

※本資料由啟發投顧分析師陳雅頎提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。