《日股》獲利了結 日經指數重挫逾500點

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】獲利了結賣壓出籠，以及投資人觀望是否會出現足以影響聯準會利率路徑的新題材，周三日經225指數早盤大跌531.71點或1.37%，收在38,303.39點，失守前一日創下的數周高點。東證一部指數晨收下跌1.27%，報2711.31點。

Sumitomo Mitsui DS Asset Management首席市場策略師Masahiro Ichikawa表示，美國降息的時間點對日股影響重大，如果美國的通膨放緩、降息的可能性升高，日股可望追隨美股走高，「我認為到今年底，日經指數很可能會再次上看39,000點或40,000點」。

在焦點股方面，Uniqlo母公司迅銷集團（Fast Retailing）下跌 2.4%。

任天堂早盤跌4.4%，該遊戲機大廠周二盤後公布上年度（截至2024年3月）財報與本財年（截至2025年3月）展望，預估本財年全年營收下滑19.3%、營業利益衰退24.4%、淨利暴跌38.9%。

豐田汽車跌1.6%，投資人縮手觀望該公司下午發布的財報。

隔夜美國科技股下跌亦給日股帶來一些壓力。晶片製造設備大廠東京威力科創（Tokyo Electron）和晶片測試設備大廠愛德萬（Advantest）均跌約1%。