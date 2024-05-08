前往主要內容
工商時報LOGO

《日股》獲利了結 日經指數重挫逾500點

  • 時報資訊

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】獲利了結賣壓出籠，以及投資人觀望是否會出現足以影響聯準會利率路徑的新題材，周三日經225指數早盤大跌531.71點或1.37%，收在38,303.39點，失守前一日創下的數周高點。東證一部指數晨收下跌1.27%，報2711.31點。

Sumitomo Mitsui DS Asset Management首席市場策略師Masahiro Ichikawa表示，美國降息的時間點對日股影響重大，如果美國的通膨放緩、降息的可能性升高，日股可望追隨美股走高，「我認為到今年底，日經指數很可能會再次上看39,000點或40,000點」。

在焦點股方面，Uniqlo母公司迅銷集團（Fast Retailing）下跌 2.4%。

任天堂早盤跌4.4%，該遊戲機大廠周二盤後公布上年度（截至2024年3月）財報與本財年（截至2025年3月）展望，預估本財年全年營收下滑19.3%、營業利益衰退24.4%、淨利暴跌38.9%。

豐田汽車跌1.6%，投資人縮手觀望該公司下午發布的財報。

隔夜美國科技股下跌亦給日股帶來一些壓力。晶片製造設備大廠東京威力科創（Tokyo Electron）和晶片測試設備大廠愛德萬（Advantest）均跌約1%。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 新北的「天母」在哪？全場指這1區：住的都是有錢人

  2. 氫能商機可期 關鍵零組件機會大 台廠供應鏈名單曝光

  3. 拿到台電大單還不夠 這檔電力股攻漲停 還打算拓展這項業務

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。