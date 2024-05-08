專家：美國可能對中港實施金融制裁 禁用SWIFT

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據分析，美國有可能最終對中國和香港實施金融制裁，以達到遏制中國的效果，殺手鐧就是把中港排除出SWIFT（環球銀行金融電信協會）系統。

香港資深傳媒人、信報前總編輯陳景祥今天在明報撰文表示，華爾街日報早前透露，美國正在起草對中資銀行實行金融制裁的方案，以此逼使中國停止支持俄羅斯。

文章認為，儘管美方公開「否認」相關報導，但以目前中美博弈形勢來看，美國手上最後一張王牌正是金融制裁，而華府要打這張牌的動機正愈來愈強。

首先，就國際形勢而言，歐洲因俄烏戰爭搞得焦頭爛額，能源供應、通貨膨脹、集體安全等，所有問題都看不見曙光；美國就因為不停軍援撥款開始感到壓力。

中國跟美歐比較，此消彼長，中國未受戰事拖累之餘，還可逐步改善對歐關係。在美國眼中，遏制中國的政策顯然收不到預期效果。

其次，在中美對弈上，美國鎖定中國為最大的戰略競爭對手，從貿易戰開始，繼而科技戰、制裁中國大陸企業、限制赴美中國留學生等，手法層出不窮，令中國經濟從2018年開始遇上重重困難。

經過近8年交鋒，美國對中國的策略是「漸進包圍」，從貿易戰開始，不斷擴大到其他範圍；打壓中國的理據則由貿易赤字開始，到最近的援助俄國、產能過剩。

但8年下來，中國外貿並未受嚴重打擊，中美之間的貿易額更不跌反升。與此同時，拜登政府對中國開闢的科技戰場也似乎占不到上風，相反中國趕上的勢頭十分強勁，美國必須另謀他法，開闢另一個「戰場」。

文章認為，金融戰應該就是美方下一着棋。

文章表示，美國對中國實行金融制裁不是新鮮事，川普政府時期制定的「香港自治法」和「維吾爾人權政策法」，就賦予美國政府權力，可對中港官員及組織實施經濟制裁，或禁止中資機構在美國管轄範圍內與任何金融機構進行信用轉讓或支付；禁止美國人投資或購買中資機構的股權和債券等。

但最具殺傷力的一招，即把中國的銀行排除出SWIFT，一直「備而未用」，因美國還沒有堂而皇之的理由。

文章認為，現在問題終於連上了對俄貿易，對美國來說是一次難得機會，令美國「有理由」對中國使用更嚴厲的金融制裁。

文章指出，在金融領域，美國的實力遠超中國，到了無招可用時，美國動用「金融核武」肯定是其中一個選項，而華爾街日報放風，應可視之為「輿論準備」。

據分析，美國還有另一殺手鐧，就是針對聯繫匯率，把香港也排除出SWIFT、限制使用美元，並禁止參與以美元為主體的國際貿易權利。

文章表示，香港在金融和對外經貿關係上對中國大陸極為重要，把香港「打殘」，就等於大大削弱中國大陸的經濟實力，如此選項，「美國又怎會不認真考慮？」