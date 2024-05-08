小龍蝦神助攻！盱眙五一客流增兩倍成「龍蝦之都」

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澎湃新聞8 日報導，今年剛結束的大陸五一假期，大陸力推的縣域旅遊「贏麻了」。5天假期江蘇省盱眙縣景區、鄉村旅遊區（村）接待遊客39.67萬人次，其中4家A級景區接待22.86萬人次，比2023年同期增長225％。盱眙隸屬淮安市，這座蘇北小縣城「五一」旅遊的火爆離不開「夜宵頂流」小龍蝦的「神助攻」。

報導稱，這個名不見經傳、連名字都常被叫錯的縣城，如今已是遠近聞名的「中國龍蝦之都」。小龍蝦1930年代進入中國，早年並不受待見，1990年代後逐漸爬上餐桌，從紅燒到油爆，再到麻辣、蒜蓉、冰鎮、十三香，被做出幾十種口味。2001年，水網密布、盛產小龍蝦的盱眙舉辦首屆「中國龍蝦節」，推出廣場龍蝦宴、水上婚禮、女騎警表演等，一炮而紅，開始與「小龍蝦」深度捆綁，到目前已舉辦23屆「龍蝦節」，盱眙小龍蝦也從縣城銷往省城，到遍及大陸全國，走出國門。至2023年，盱眙龍蝦養殖面積91萬畝，盱眙龍蝦品牌價值353億元，連續8年位列大陸全國水產類公用品牌第一。

「五一」正值「嗑龍蝦、喝啤酒」時節，盱眙做足「龍蝦」文章，為文旅消費引流。假期前，該縣宣布「五一」至8月開展夜市特色活動，為遊客打造夜食、夜購、夜娛、夜遊場景。依託商業綜合體自有空間、周邊場地等公共空間夜間外擺，開展文藝演出、直播帶貨、美食嘉年華等。依託商貿中心等開放式商業街的公共空間設置小吃夜市疏導點，經營以小龍蝦、麻辣燙、燒烤等為主的特色小吃。開放城區7條主次幹道，鼓勵道路兩側餐飲業經營門店利用店鋪前公共空間外擺經營小龍蝦等特色餐飲。

更具吸引力的是，當地還為遊客準備了「福利」：凡來盱眙「嗑龍蝦」滿200元（人民幣，下同）的遊客可憑商家開具的發票免門票遊玩4A級景區。

「這個假期，大量上市的小龍蝦吸引了全國各地的遊客，成為假日當之無愧的『銷冠』。」「盱眙發布」的報導稱，大桐農貿市場是當地最有名的小龍蝦夜市，聚集著數十家餐飲店、大排檔，假期的夜晚，數千平方米的露天廣場座無虛席。一家品牌餐飲店為應對客流高峰，提前在門前廣場、前台大廳增加餐桌，仍一座難求，食客以外地遊客為主，「五一」當天日銷小龍蝦超過8000市斤。 小龍蝦帶火了盱眙的全域旅遊。大陸馬蜂窩大數據顯示，這個「五一」盱眙登上華東地區熱度環比飆升TOP10，盱眙第一山、明祖陵、鐵山寺等吸引眾多遊客。鐵山寺景區「五一」前三天營業收入56.5萬元，較去年同期增長17％；接待遊客2萬2137人次，增長72％。另據指出，假日期間當地旅遊酒店、高品質鄉村民宿火爆異常，全縣旅遊星級酒店入住率達72.54％，多家特色民宿持續滿房。 ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！