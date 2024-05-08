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東山咖啡入520國宴 冠軍咖啡豆每公斤賣1.6萬元創新高

  • 中時即時 張毓翎
台南市國產精品咖啡評鑑8日舉辦媒合會，將評鑑達80分以上的精品級咖啡生豆，提供咖啡農友、商家與餐飲業者現場評鑑。（張毓翎攝）
台南市國產精品咖啡評鑑8日舉辦媒合會，將評鑑達80分以上的精品級咖啡生豆，提供咖啡農友、商家與餐飲業者現場評鑑。（張毓翎攝）

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台南市國產精品咖啡評鑑8日頒獎和舉辦媒合會，特等獎「十萬咖啡園」咖啡生豆以拍賣方式競標，最終由咖啡大師吳原炳以每公斤1萬6000元得標，創拍賣價新高。　市府農業局長李建裕表示，今年得獎的咖啡生豆，以市場很夯的「藝伎」豆種居多，顯示農友會順應潮流調整栽種模式，此次520國宴納入東山咖啡作為飲品、伴手禮之一，期待能吸引更多國際關注。

市府農業局與東山區農會為行銷在地咖啡產業，提高品質與國際級精品咖啡接軌，自2013年起舉辦「台南市精品咖啡評鑑」活動，今年評鑑成績日前揭曉，平均成績分數更勝往年，8日媒合會吸引許多買家來競標。

今天主辦單位特地邀請到咖啡大師吳原炳主持媒合會，將評鑑達80分以上的精品級咖啡生豆，提供咖啡農友、商家與餐飲業者現場進行品測，進行媒合交易購買意屬的精品咖啡豆，市長黃偉哲、立委賴惠員等人都來關心支持。

今年咖啡評鑑，來自在地咖啡農種植的27支咖啡生豆參與評鑑，由「十萬咖啡園」以蜜處理的「藝伎」豆種獲得冠軍特等獎，該店店主陳天財經營咖啡栽培已20年有餘，風味具有柑橘、堅果及柚香，不酸而回甘，是走經東山175咖啡公路的必訪店家。

陳天財說，他認為這次在採收咖啡生豆過程中，發酵、日曬的時間拿捏得恰恰好，因此能夠在這次評鑑比賽脫穎而出得到冠軍，很開心。

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