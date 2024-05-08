華宏第一季每股純益0.36元

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華宏新技（8240）公告第一季合併財報，第一季合併營收16.53億元，年增2.4％，每股純益為0.36元，較去年同期增加800％。第一季合併毛利部分由去年同期的10％成長到14％，由於公司致力調整產品組合與提升利基產品的銷售，皆得到正向的效果。

近兩年華宏塗佈產品不論於自家研發或者與客戶攜手合作開發，均得到不錯的反饋，特別是應用在車用方面的光學膜片開發有很好的成果，訂單能見度可達半年，成為營收挹注成長動能。而其他功能膜營收也預期會逐季向上趨勢。