新竹縣推寵物友善空間計畫 與毛小孩一起吃喝玩樂

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近年飼養寵物風氣興盛，為了讓飼主們能夠方便帶著寵物外出用餐、住宿和旅遊，新竹縣政府特別推出新竹縣寵物友善空間計畫，鼓勵更多餐飲及旅宿業者加入寵物友善空間行列，通過寵物友善空間認證審查的商家名單及導覽地圖將公布在新竹縣動物保護防疫所官網，讓民眾方便查詢。另外，新竹縣動物保護防疫所近似於五峰、北埔、橫山，辦理狂犬病預防注射及寵物登記巡迴活動。 依據農業部統計，新竹縣2023年新增的犬貓寵物登記數共有5858隻，全縣已完成犬貓寵物登記的數量總共為4萬5366隻。為推動並鼓勵新竹縣內餐飲及旅宿業商家提供寵物友善空間，竹縣已完成寵物友善空間計畫。

凡允許寵物進出並提供相關友善空間及服務的餐飲或旅宿業商家皆可提出申請，通過認證審查的商家將核發寵物友善空間標識，並將商家名單及寵物友善空間導覽地圖，公布在動保所官網上供民眾查詢，歡迎符合資格的商家向動保所提出申請，相關規定及訊息請至動保所官網或臉書粉絲頁查詢。

另為降低山區犬隻罹患狂犬病的風險，動保所9日於五峰鄉日照活動中心、15日於北埔鄉大湖村下大湖土地公廟，各提供1場免費動物狂犬病預防注射服務，當天也提供免費寵物登記。

27、29日則於橫山鄉老人文康活動中心辦理狂犬病預防注射及寵物登記巡迴活動，狂犬病疫苗注射費用每劑200元，寵物登記免費，動物於活動當天現場完成疫苗注射，贈送免費晶片植入及寵物登記。