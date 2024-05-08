陳佩琪曝提早退休原因 北市衛生局回應了

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前台北市長柯文哲妻子陳佩琪目前擔任台北市立聯合醫院和平婦幼院區小兒科主任，7日晚間她於個人臉書宣布，因為醫療專業和行政能力已不符合北市衛生局要求，將於今年9月底提早退休，衛生局長陳彥元今受訪表示，每個員工對市政府而言都是資產，目前退休程序還沒到衛生局，是否慰留，聯醫會積極處理。

陳佩琪臉書表示，最近衛生局要求院外門診部做成人健檢、老人健檢、代謝症候群、BC肝檢測、口腔癌篩檢和失智症評估，身為門診部唯一的一位成員，為了取得這些業務資格，該上的課她都去上了，該拿的證照也都拿到了，但臨床上還是極為窒礙難行，在聯醫服務36年，門診編制只有醫師一名，護理師都還是報備支援來的，如今決定提早離開，不是什麼人生規畫，只是個人的醫療專業和行政能力，現在已經不符合台北市衛生局要求。

陳彥元表示，衛生局給出去公衛計畫內，相關人力都有一定配置，陳佩琪提到的只有她1個人，院區還要再去了解，計畫裡標明有1位主治醫生，還有護理、藥師、檢驗師，另外還有1位門診作業行政人員，衛生局給出去的計畫內，都有這樣配置，對於這方面執行上會再請聯醫審慎考量。

陳彥元提到，作業流程的某些計畫審查項目，院外門診部沒有相關檢查容量，市民朋友都到院外門診部進行相關檢查作業，為了幫助市民提供即時服務，會在院外門診部開相關檢驗單，若是沒有這樣的檢驗能量，會有聯醫院區支援檢查，很多醫療體系都會有這樣的狀況，善用相關醫療資源，互相支援協助進行是一個常態。

對於陳佩琪退休一事，陳彥元表示退休程序都照相關流程走，目前還沒到衛生局這邊，是否慰留聯醫會積極處理，每個員工對北市政府而言都是資產，提早離開、退休都是可惜的，還有能力繼續貢獻醫療服務公共衛生，都希望能繼續留在戰場努力，衛生局會尊重個人醫院，聯醫這邊也會綜合評估。