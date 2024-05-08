《生醫股》國邑*L606將啟動新一波授權 卡位全球PH-ILD藥物商機

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【時報記者郭鴻慧台北報導】國邑*(6875)新藥L606用於治療第一類肺高壓(PAH)與第三類間質性肺病相關肺高壓(PH-ILD)新藥已有北美市場高達2.25億美元的授權實蹟，今年將繼續推進L606用於治療PH-ILD新藥在北美以外的國際市場商業授權，包括歐洲、亞洲(如日本、中國、中東)等，並以完成北美以外的區域授權為目標。

總經理甘霈指出，在北美以外尚無任何獲核准的PH-ILD藥物，國邑*可以無償使用美國授權夥伴Liquidia未來執行PH-ILD全球三期臨床資料做為申請藥證的依據，憑此優勢，將可大幅增加L606的商業價值及加速今年授權速度，考量PH-ILD病患在北美以外無藥可醫的迫切性需求，加上全球競爭對手有限的情況下，期許L606能成為北美以外第一個獲准上市銷售藥品，造福相關病患。

據統計，美國PH-ILD病患數約6萬人，吸入式藥物Tyvaso於2021年擴大適應症範圍用於治療PH-ILD，成為目前PH-ILD唯一的治療藥物。根據聯合治療公司年報，該藥物去年整體銷售額高達12.3億美元，年增41%，合計治療病患已超過8,000人，而今年第一季的銷售額更高達3.7億美元，年增56%，持續高速成長，顯見PH-ILD病患用藥需求殷切。

此外，在歐洲、日本、中東、台灣與中國等地的PH-ILD患者合計超過18萬人，潛在的藥物市場病患規模將是北美市場的3-4倍。

甘霈進一步表示，國際授權是研發型新藥公司主要的營運模式，更是關鍵的獲利來源，看好L606潛在的經濟價值，公司在歐洲、亞洲(如日本、中國、中東)與台灣等區域，正進行商業授權談判，今年完成北美以外授權的目標不變。