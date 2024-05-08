自然人包辦台中捷運宅標售！捷運宅5字頭強吸買氣

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台中捷運綠線文華高中站聯開案「冠德文心綻」今（8）日標售開標，本次釋出10樓到26樓共12戶標的，面積介於35~52坪，所有標的均配備車位，開標吸引20封有效標單投標，反應較去年底首度標售時熱絡，最終成功標脫9戶，標脫率75％，標脫單價落在50~60萬元之間，整體溢價率約9.2％，總計為中市府進帳約2.4億元！

值得一提的是，本次投標捷運宅的買家，全數是自然人，無任何法人單位參與投標。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，「冠德文心綻」現今屋齡約3年，是台中市第一宗捷運共構聯開案，對中部地區的捷運宅發展具有指標意義，「到站即到家」的優勢，也成為該社區的最大賣點。

本次標售的戶別，底價單價落在4、5字頭，與周邊的七期、水湳經貿新案動輒7、8字頭以上的高價相比，價格相對平實，因此吸引買家搶進，尤其是中低樓層的相對低單價戶別，民眾追價意願高，溢價表現也優於高樓層戶別，使社區的成交均價穩坐5、6字頭。

本次標售不僅標封數較上次增加，自然人參與的程度也遠較上回熱絡。去年底標售時17封標單中，逾8成都是台灣金聯一家公司投標，只有3封標單為自然人投標；本次標售法人全數退場，由自然人包辦所有標單，兩次標售的買家背景大不相同。

陳定中指出，平均地權條例的私法人購置住宅許可制上路後，限縮私法人參加聯開案標售的彈性，但因法規明定台灣金聯免經許可就能購買住宅，因此上回標售時，成為唯一參與投標的法人單位及最大贏家；然而，受輿論影響，台灣金聯早已聲明不參與本次標售投標，也讓自然人買家在財力雄厚的法人單位退場下，更有機會買到理想的物件。