亂丟垃圾、家具影響苗栗市容 即起加強破袋稽查開罰了

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

苗栗縣苗栗市街頭上常有民眾任意擺放垃圾，或丟棄廢棄家具，造成街上髒亂有礙觀瞻，市長余文忠8日表示，勸導期已過，即日起公所稽查同仁會調閱監視器嚴格加強破袋取締，違規者予以立即開罰處分。

余文忠表示，清潔隊員的工作任務是協助清運家戶垃圾以及廚餘回收，並不是撿拾鄉親因一時之便，任意棄置於路邊的垃圾堆頭。他懇請鄉親勿加重，清潔隊同仁工作負擔，苗栗市容環境整潔，需要大家一起來維護。

他說，市公所前幾天發現有鄉親利用假日，私自將廢棄家具放置在玉清宮旁的公共空間，不僅嚴重缺乏公德心也影響市容觀瞻，市公所也找到事主開罰，隔日該市民意識到該行為失當已自行清除完畢。

余文忠提到，有些鄉親將垃圾包任意擺放在街頭，造成髒亂堆頭，他也已在基層建設座談會上，宣布勸導期已過，並且得到鄉親鼓掌支持，因此即日起公所稽查同仁，會調閱監視器嚴格加強破袋取締，違規者予以立即開罰處分，隨意丟棄垃圾、廚餘、回收物等，將依違反廢棄物清理法最重處6000元罰鍰，請鄉親勿貪圖一時方便，小心荷包失血。

而因民眾無法依規定配合於夜間垃圾車輛到達投丟垃圾問題，將與清潔隊商討配套措施，如垃圾子車設置等，也請上班族鄉親們多多利用南、北、西等3區定點來做投丟垃圾。

南區上午6點50分至7點新東街與復興路口、7點10分至50分苗栗地方法院前；北區上午6點40分45分玉清路縣府國宅前、6點50分至7點為公路與國華路口、7點10分至50分中華路北苗市場前，7點55分至8點5分為公路紫園社區前。

西區上午7點至7點25分英才路文觀局前、7點30分至50分縣府路青創指揮部前、7點55分至8點20分民族路巨蛋前。另外，大型家具清運服務（每戶數量3件以內），電話037-331917受理登記派員清運。

也請將資源回收物品，如廢紙、塑膠、玻璃瓶和金屬罐分類好，隨手做分類，垃圾也能變黃金，共同為環保盡一份心力，一起顧苗栗、一起愛地球。