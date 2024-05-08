《家生活》上洋首季稅後淨利3640萬元 EPS1.58元

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【時報記者郭鴻慧台北報導】上洋(6728)首季營收6.37億元，年增4.2%，營業毛利2.23億元，毛利率較去年同期微幅衰退，惟因公司持續拓展團隊編制及營業據點，人事費用及相關營運支出較去年同期增加，致營業費用較去年同期增加，稅後淨利為3640萬元，年減28%；每股稅後淨利(EPS)1.58元。

上洋指出，近年公司積極展開旗下事業多角化布局，從家用空調、商用空調、大型冰水機到自助洗衣、高端精緻乾水洗、生活小家電等，均有新突破。在空調事業方面，以往公司注重家用、專案市場的行銷，今年將會耕耘以前沒著墨的電商、量販、便利商店等通路，還是希望今年全年度在空調方面業績能有雙位數的成長。

上洋自2023年起積極擴編客戶服務、維修服務等人員、增設台南辦公室，並購入新北、高雄不動產以供未來營運所需，短期內雖增加營運成本，但從公司長遠發展角度來看，持續加強服務品質及效率，將更有助於各品牌深度發展。

此外，上洋洗衣產業同樣展開多角化布局，旗下高端精緻乾水洗品牌《RIV》今年目標總店數將增至15間，繼去年插旗新光三越A4後，4月也再進駐新光三越台北站前店，總門店已達9間，《RIV》目前更是唯一進駐百貨店的精緻洗衣品牌，公司同時擴大洗衣部門團隊與廠區，期許《RIV》能同步帶動台灣乾水洗產業升級與轉型，並取得市場關鍵性地位。