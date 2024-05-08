亞航公司獲得EASA Part-145維修廠認證 增添民機維修動能

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亞航公司(2630)於1955年成為亞洲地區第一個取得美國聯邦航空總署（FAA）維修認證之專業飛機維修公司，目前已具備波音B737系列、空巴Airbus A320系列、DASH-8及ATR42/72系列機型之FAA認證，惟因未具備EASA認證，錯過許多潛在維修機會，為爭取採用EASA規範之客戶，亞航公司於2018年決心投入EASA認證申請，歷經疫情影響稽核流程、缺點改正，終於2024年5月通過EASA稽核，獲得EASA Airbus A318/A319/A320/A321機型維修認證。

自歐盟成立以來就一直在為歐洲尋找一個類似於美國的聯邦航空總署（FAA）的航空安全機構，來負責起草並制定全歐盟的民用航空安全和環境方面的規定，使其達到較高安全水準的要求；並在整個歐洲實施統一的航空管理和監控實施機制，將其提升到世界級水準。

2002年6月，歐盟（EU）十五國在布魯塞爾的會議上決定成立「歐洲航空安全局（EASA）」，EASA機構的主要職責是起草民用航空安全法規，它還將給歐盟提供技術上的專家，並對有關的國際協定的結論提供技術上的幫助。除此之外，該機構執行與航空安全相關的運行頒證工作，例如航空產品和有關設計，製造和維護的組織的認證，與聯邦航空管理局（FAA）同為世界主要國際民航機構，民機市場亦區分為FAA與EASA陣營。

隨著疫情結束，民航市場自2023年開始復甦，2024年更加蓬勃發展，亞航公司於此時獲得EASA認證，在具備FAA及EASA雙認證，已涵括主流民航市場客戶，在民機維修業務擴展上添增巨大的動能與信心。