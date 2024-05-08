大同智能 力助太平洋友邦穩定供電

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大同公司旗下新能源事業大同智能，甫於今年三月得標國合會委託辦理的太平洋友邦帛琉、吐瓦魯、馬紹爾群島等三國設置太陽能光電系統建置標案，總裝置容量太陽能493.22kWp、儲能2027.5kWh。專案團隊迅速完成前置作業，完成三國場勘，大同智能將以豐富的光儲合一系統整合經驗，結合在地施工團隊，協助強化友邦三國的供電穩定。

光儲合一的電力系統適合應用於島嶼國家、偏遠地區，其結合太陽光、儲能，將太陽光轉化為電能，儲存多餘的電能，並對發電情況進行監控，在需要用電時再放電使用，減少對電網的依賴。大同集團過去在國內離島如南沙太平島、澎湖七美島，以及菲律賓的小島、緬甸的偏村皆有成功建置光儲合一實績。台灣第一套微電網系統亦為大同公司所建，該系統並贏得亞太經合會APEC智慧電網銀質獎肯定。

大同智能黃允巍總經理表示，專案團隊現勘行程包含拜訪當地電力公司、能源部門等，並與當地官員及技術人員討論光儲合一需求，大同智能將秉持專業與服務，投入能源轉型與環境友善事業，為太平洋友邦提供優質的太陽能、儲能解決方案。大同智能進軍太平洋友邦市場，是拓展海外業務的重要里程碑，將持續深耕結合太陽光電與儲能的光儲合一海外市場，提供多元智慧能源解決方案服務。