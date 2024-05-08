需求行情回穩 惠光Q1營運季增轉盈 EPS 0.5元、年增16.28％

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需求行情回穩，惠光（6508）第一季營收4.33億元，年增％，營業利益0.27億元，稅前盈餘0.57億元，稅後盈餘0.43億元，營運季增轉盈，EPS 0.5元，年增16.28％。伴隨台灣水資源發展、保水需求升溫，營運持穩推進。

惠光營運包括「農業科學事業群」與「環境科技事業群」；生產基地包括台灣台南農化廠、特化廠及地工材料廠外，另在中國大陸的浙江與上海也各有一個廠主要生產農藥產品為主。

惠光植物保護劑產品銷售以兩岸為主，並外銷東南亞及南美；地工材料則以中國大陸、越南、印尼、南非等地區為主，及部份銷售至歐、美等洲。

惠光表示，植物保護劑可調節植物生長不受蟲害，一旦不使用化學藥劑維護植物生長，每年全球糧食將會減少約35％的產量，因此，農藥在農作物之保護以及確保作物產量與品質上，是不可或缺產品。傳統旺季主要在春耕時節的3～5月。

地工材料應用於防止水資源或土壤遭到外來物的污染，廣泛運用在垃圾掩埋場、高爾夫、礦業、廢水處理、發電廠蓄水池防滲、水產養殖跟運河等。

依據 IGS 之會員名錄（包括各式地工材料），目前全世界共有百餘家生產各式地工合成材料廠商，且主要分布於歐美地區；國內業者僅惠光生產聚乙烯地工膜。以同等規格產品來看，惠光產品在中國大陸、澳洲、東南亞、日本等鄰近國家都享有極高的市佔率。