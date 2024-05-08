前往主要內容
工商時報LOGO

散裝巨震！聯發科撐盤 重電光榮回歸 士電大股東等17檔嗨翻天

圖／本報資料照片
圖／本報資料照片

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

聯準會再現鷹影，美股四大指數周二漲跌互見，台股今（8日）開低震盪走高，台積電、鴻海熄火，改由聯發科上場穩盤，AI、重電也成買盤焦點，台股盤中一度下跌百點，低點見20,547.48點，唯隨著台積電終場翻紅，大盤也逆轉跌勢，終場上漲46.98點或0.23％，以20,700.51作收，成交值達4,190.12點。

權值股漲跌不一，台積電以792元低開後終場逐步走高，終場收復800元關卡，以802元作收，鴻海盤中再創16年新高171.5元後，終場漲幅收斂，僅守平盤，聯發科成為今日表現最亮眼的權值股，領軍大漲4.78％，大立光、台達電、聯詠同步走跌。

AI概念股緯穎首季三率同步創高，攜手廣達、緯創、英業達、欣興同步走高。重電族群來電再出發，大山亮燈漲停，華城大漲8.69％，士電、亞力、大同、大亞、合機、宏泰一齊攻高，值得注意的是，士電大股東之一的國賓今日再亮燈漲停，超過2萬張買單排隊等買。

波羅的海乾散貨運價指數（BDI）大漲207點，散裝族群今日噴出後卻大震盪，新興、中航、裕民、慧洋-KY早盤集體攻高，唯盤中逢高遭遇賣壓，漲幅大幅遭遇壓縮，裕民、慧洋-KY更由紅翻黑，震幅逾11％。

營建股榮光盡失，京城、三地開發、隆大、華友聯、大將、亞昕、富宇同步殺低，日前漲多的永信建、華固、全坤建、太設等也集體陷入修正。

IC通路商文曄昨（7日）召開法說會，釋出併購Future效益未能顯現在第二季財報，衝擊文曄今日開盤即跳空跌停、爆量重挫，摜破半年線，總成交量逾2.6萬張，較前日暴風增長逾4倍，截至收盤仍有逾1.6萬張排隊等賣。

中租昨日遭外資空襲，單日大賣超逾萬張，今日開盤跳空跌停，帶量走低，呈開低走低格局，盤中一度亮燈跌停，成交量達42,468張，較前日增加逾3倍，終場仍大跌9.52％。

推薦閱讀

推薦閱讀

據業內初步統計，上市、櫃股票合計世紀鋼、健鼎、國碳科、科嶠等17檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以電機、觀光類股波動最大，分別上漲2.56％、0.95％，其他類股跌幅明顯，下跌3.11％。

今日上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市股漲幅達7.45％的有10檔，前7名皆為漲停，收盤漲幅前十名依序為世紀鋼 (9958)、健鼎 (3044)、大山 (1615)、國賓 (2704)、穎漢 (4562)、燿華 (2367)、達能 (3686)、華城 (1519)、三晃 (1721)、矽統 (2363)。

上市股跌幅超過6.52％的有10檔，前2名皆為跌停，收盤跌幅前十名依序為文曄 (3036)、傳奇 (4994)、中租-KY (5871)、京城 (2524)、三地開發 (1438)、光罩 (2338)、統一證 (2855)、玖鼎電力 (4588)、隆大 (5519)、華友聯 (1436)。

上市成交量前10名個股依序為燿華 (2367)、長榮航 (2618)、大同 (2371)、陽明 (2609)、新興 (2605)、中信金 (2891)、裕民 (2606)、鴻海 (2317)、矽統 (2363)、一詮 (2486)。

上櫃股有10檔達9.78％以上漲幅，當中每檔皆為漲停，收盤漲幅前十名依序為國碳科 (4754)、科嶠 (4542)、雅茗-KY (2726)、綠界科技 (6763)、康聯訊 (3672)、茂綸 (6227)、騰雲 (6870)、湧德 (3689)、久威 (6114)、建錩 (5014)。

上櫃股有10檔有6.39％以上跌幅，前2名皆為跌停，收盤跌幅前十名依序為青雲 (5386)、寬宏藝術 (6596)、亞昕 (5213)、加捷生醫 (4109)、華鎂鑫 (8087)、中湛 (6236)、永彰 (4523)、夠麻吉 (8472)、廣寰科 (3287)、宏遠證 (6015)。

上櫃成交量前10名個股依序為擎亞電子 (8096)、富喬 (1815)、正德 (2641)、威剛 (3260)、新漢 (8234)、上詮 (3363)、廣明 (6188)、力麒 (5512)、廣穎 (4973)、世界 (5347)。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 新北的「天母」在哪？全場指這1區：住的都是有錢人

  2. 氫能商機可期 關鍵零組件機會大 台廠供應鏈名單曝光

  3. 拿到台電大單還不夠 這檔電力股攻漲停 還打算拓展這項業務

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。