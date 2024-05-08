散裝巨震！聯發科撐盤 重電光榮回歸 士電大股東等17檔嗨翻天

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

聯準會再現鷹影，美股四大指數周二漲跌互見，台股今（8日）開低震盪走高，台積電、鴻海熄火，改由聯發科上場穩盤，AI、重電也成買盤焦點，台股盤中一度下跌百點，低點見20,547.48點，唯隨著台積電終場翻紅，大盤也逆轉跌勢，終場上漲46.98點或0.23％，以20,700.51作收，成交值達4,190.12點。

權值股漲跌不一，台積電以792元低開後終場逐步走高，終場收復800元關卡，以802元作收，鴻海盤中再創16年新高171.5元後，終場漲幅收斂，僅守平盤，聯發科成為今日表現最亮眼的權值股，領軍大漲4.78％，大立光、台達電、聯詠同步走跌。

AI概念股緯穎首季三率同步創高，攜手廣達、緯創、英業達、欣興同步走高。重電族群來電再出發，大山亮燈漲停，華城大漲8.69％，士電、亞力、大同、大亞、合機、宏泰一齊攻高，值得注意的是，士電大股東之一的國賓今日再亮燈漲停，超過2萬張買單排隊等買。

波羅的海乾散貨運價指數（BDI）大漲207點，散裝族群今日噴出後卻大震盪，新興、中航、裕民、慧洋-KY早盤集體攻高，唯盤中逢高遭遇賣壓，漲幅大幅遭遇壓縮，裕民、慧洋-KY更由紅翻黑，震幅逾11％。

營建股榮光盡失，京城、三地開發、隆大、華友聯、大將、亞昕、富宇同步殺低，日前漲多的永信建、華固、全坤建、太設等也集體陷入修正。

IC通路商文曄昨（7日）召開法說會，釋出併購Future效益未能顯現在第二季財報，衝擊文曄今日開盤即跳空跌停、爆量重挫，摜破半年線，總成交量逾2.6萬張，較前日暴風增長逾4倍，截至收盤仍有逾1.6萬張排隊等賣。

中租昨日遭外資空襲，單日大賣超逾萬張，今日開盤跳空跌停，帶量走低，呈開低走低格局，盤中一度亮燈跌停，成交量達42,468張，較前日增加逾3倍，終場仍大跌9.52％。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計世紀鋼、健鼎、國碳科、科嶠等17檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以電機、觀光類股波動最大，分別上漲2.56％、0.95％，其他類股跌幅明顯，下跌3.11％。

今日上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市股漲幅達7.45％的有10檔，前7名皆為漲停，收盤漲幅前十名依序為世紀鋼 (9958)、健鼎 (3044)、大山 (1615)、國賓 (2704)、穎漢 (4562)、燿華 (2367)、達能 (3686)、華城 (1519)、三晃 (1721)、矽統 (2363)。

上市股跌幅超過6.52％的有10檔，前2名皆為跌停，收盤跌幅前十名依序為文曄 (3036)、傳奇 (4994)、中租-KY (5871)、京城 (2524)、三地開發 (1438)、光罩 (2338)、統一證 (2855)、玖鼎電力 (4588)、隆大 (5519)、華友聯 (1436)。

上市成交量前10名個股依序為燿華 (2367)、長榮航 (2618)、大同 (2371)、陽明 (2609)、新興 (2605)、中信金 (2891)、裕民 (2606)、鴻海 (2317)、矽統 (2363)、一詮 (2486)。

上櫃股有10檔達9.78％以上漲幅，當中每檔皆為漲停，收盤漲幅前十名依序為國碳科 (4754)、科嶠 (4542)、雅茗-KY (2726)、綠界科技 (6763)、康聯訊 (3672)、茂綸 (6227)、騰雲 (6870)、湧德 (3689)、久威 (6114)、建錩 (5014)。

上櫃股有10檔有6.39％以上跌幅，前2名皆為跌停，收盤跌幅前十名依序為青雲 (5386)、寬宏藝術 (6596)、亞昕 (5213)、加捷生醫 (4109)、華鎂鑫 (8087)、中湛 (6236)、永彰 (4523)、夠麻吉 (8472)、廣寰科 (3287)、宏遠證 (6015)。

上櫃成交量前10名個股依序為擎亞電子 (8096)、富喬 (1815)、正德 (2641)、威剛 (3260)、新漢 (8234)、上詮 (3363)、廣明 (6188)、力麒 (5512)、廣穎 (4973)、世界 (5347)。