《半導體》聯發科、輝達Computex有重磅消息？外資先露口風

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【時報記者王逸芯台北報導】即將登場的Computex聚焦全球科技目光，美系外資最新出具的研究報告指出，屆時聯發科(2454)、輝達有可能宣布與輝達Nvidia合作的Windows On Arm(WOA)PC單晶片，攜手搶啖AI PC商機，有鑑於此，將在半導體類股中首選從台積電改為聯發科，目標價也由1288元上調至1388元、重申加碼評等。

今年即將登場得Computex重頭戲除了科技巨頭們的AI大秀外，聯發科可能搶先宣布與輝達Nvidia合作的Windows On Arm(WOA0PC單晶片，並最快在2026年貢獻營收，幅度落在約5%。看好聯發科後續動能強勁，故在半導體類股中，將標的首選從台積電改為聯發科，目標價也由1288元上調至1388元、重申加碼評等，另外，也將聯發科明後年每股獲利分別從85.09元、101.72元，調升至85.3元、109元。

美系外資進一步指出，輝達與聯發科去年宣布攜手在車用合作，惟當下市場聚焦AI PC，因為輝達強大的遊戲圖形處理器和AI GPU ，搭上聯發科Arm的處理器將是一種不錯的選擇。

美系外資也指出，台積電CoWoS封裝技術和輝達NVLink介面，可以把輝達的遊戲圖形處理器和聯發科基於Arm的CPU整合到一個晶片中，技術上已經是可行，供應鏈也顯示(WOA)的AI晶片預計2025年中出貨。

美系外資推估，聯發科與輝達合作WoA PC單晶片產品的正式亮相時間，有機會落在今年6月Computex或是明年CES展，不僅如此，假設這款WoA PC單晶片一顆要價上看300美元，聯發科有望賺到80美元，因此，推估2026年有將貢獻聯發科約5%的營收。