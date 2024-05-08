日圓直直落 日央要升息？總裁植田和男發聲了

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

日本央行（日銀）總裁植田和男（Kazuo Ueda）今（8）日在日本國會答覆質詢時表示，如果日圓匯率走勢對通膨產生重大影響，日央可能會採取貨幣政策行動，進一步警告近期日圓大幅下跌對經濟造成的影響。

據路透報導，植田和男於國會上指出，日圓疲軟的影響是多方面的，包括推高進口成本、影響商品和服務需求。植田強調，目前不會尋求使用貨幣政策直接控制日圓走勢，但將仔細觀察匯率變動對經濟和物價產生的重大影響，他說：「日本企業越來越願意透過漲價將升高的成本轉嫁給客戶，因此，我們需要注意，日圓走貶對通膨的影響比過去更大。」植田表示，如果日圓走勢讓通膨升溫，日本央行可能會採取貨幣政策因應。

此外，日相岸田文雄和植田和男也於昨（7）日就近期日圓貶值以及對經濟、物價產生的影響等事項進行討論，日本負責匯率政策的財務省財務官神田真人（Masato Kanda）7日也發出警告，表示日本不得不對無序、投機性的波動採取行動，他說「會在出現過度波動時、採取適當的應對措施」。這加強了市場對日本當局準備再次干預匯市以支撐日圓的預期。

今年以來，日圓兌美元的匯率已經下跌約10%，而在上個月的日本央行貨幣政策會議後，植田和男曾公開表示，日圓下跌並未對通膨造成直接影響，這也讓市場認為日本央行將在一段時間內維持零利率政策，從而加速了日圓的貶值。