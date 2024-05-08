一分鐘拆解股神Q＆A！波克夏走進「後巴菲特蒙格時代」策略有何不同？「能力圈」將擴至這國

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一年一度的波克夏股東會，熱鬧登場，《今周刊》特約記者親赴現場直擊。針對AI、減碼蘋果、接班人等外界矚目議題，巴菲特的最新看法與發言一次看。

5月4日，「股神」巴菲特（Warren E. Buffett）執掌的波克夏控股公司，在美國中部的奧馬哈舉行股東會。雖然前一晚下著暴雨，但並沒有澆熄股東的熱情，有人從早上三點多開始就在門口排隊，七點會場開門前，已經排著長長人龍。

今年的股東會比往年熱鬧，估計有4萬人湧進這個人口不到50萬人的城市。對於奧馬哈居民而言，這也是一年一度的嘉年華會。一踏進奧馬哈機場，就有一個書櫃專賣波克夏推薦的書籍；巴菲特最愛的高瑞特牛排館（Gorat's Steak House）在門口打出「歡迎波克夏海瑟威股東」的字幕，並把菜單封面換成與股東入場券同樣的視覺圖像，館內則放上巴菲特的等身看板。

波克夏旗下的20多家公司也從前一天中午開始，在會場內擺攤展示，並推出限定商品，股東可以體驗未來房屋的樣貌、私人飛機的機艙，還有許多知名企業的限定商品。

包括時思糖果（See’s Candies）以巴菲特及故友蒙格（Charlie Munger）為外包裝的特殊版糖果，服飾品牌Brooks則推出巴菲特與查理．蒙格圖像的T恤，巴菲特在奧馬哈最知名的投資——內布拉斯加家具商城（Nebraska Furniture Mart）與寶霞珠寶（Borsheims），則提供股東優惠價。

沒有蒙格的股東會

原本他的位置換阿貝爾坐

當然，會有這麼多人參與這次股東會，除了近一、兩年的股市多頭影響，另一個最大的理由，就是今年少了巴菲特最好的搭檔蒙格。蒙格去年11月底以高齡99歲去世，股東們再也看不到蒙格吐槽巴菲特的幽默互動，因此今年整個活動充滿懷念蒙格的氣氛。

開幕影片詳細描述蒙格的生平，包括在奧馬哈的生活，與巴菲特的來往互動，另外也剪接蒙格在股東會上的發言，像是：「如果人們沒那麼常犯錯，我們就不會那麼富有。」甚至還出現早年在美劇《辦公室風雲》（The Office）客串的珍貴片段。

在這支影片結尾，巴菲特盛讚：蒙格是波克夏的建築師（architect of Berkshire）。

在會場的布置上，也處處可見蒙格的痕跡。台上原來蒙格的位置坐的是副董事長阿貝爾（Greg Abel），而在他前面的會議桌上，擺放的是蒙格最愛的時思花生脆片；巴菲特也鼓勵股東購買今年在會場上唯一賣的一本書，就是新版的《窮查理的普通常識》。在回答股東問題時，巴菲特還一度習慣性的把阿貝爾叫成查理（蒙格），引發股東一陣大笑。閱讀全文…

文／陳諭聖

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